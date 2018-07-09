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Tren kazasında vefat eden iki komşu toprağa verildi
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi yakınlarında meydana gelen tren kazasında yaşamını yitiren aynı mahalleden 39 yaşındaki Ayşe Başaran ve 40 yaşındaki Ergün Kerpiç, Uzunköprü'de toprağa verildi.
Çorlu Devlet Hastanesi morgundan alınan Başaran ve Kerpiç'in cenazeleri Uzunköprü Mescit Mahallesindeki Mescit Camisi'ne getirildi.
İki cenaze ikindi namazına müteakip kılınan namaz sonrası ilçe mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, Edirne Vali Yardımcısı Mustafa Karslıoğlu, Uzunköprü Kaymakamı Kemal Yıldız, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen, Başaran ve Kerpiç'in aileleri, yakınları siyasiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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