1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TETAŞ EÜAŞ bünyesine dahil edildi

Anayasa değişikliklerine uyum sağlanması amacıyla bazı Kanun ve KHK'lerde değişiklik yapılmasını içeren 703 sayılı KHK ile Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt AŞ (TETAŞ) ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ), EÜAŞ bünyesinde birleştirildi.
09 Temmuz 2018 18:51
Yazdır
TETAŞ EÜAŞ bünyesine dahil edildi

"Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun yürürlükten kaldırıldı. Elektrik Piyasası Kanunu'nun bazı maddelerinde yer alan 'Bakanlar Kurulu', 'ilgili bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu', 'Başbakana' ve 'Başbakan' ibareleri 'Cumhurbaşkanı' olarak değiştirildi.

Söz konusu KHK ile TETAŞ ve EÜAŞ, EÜAŞ bünyesinde birleştirildi. Bu kapsamda, mülga TETAŞ'ta görev yapan tüm personel, kadro, pozisyon, mali ve özlük haklarıyla birlikte herhangi bir işleme gerek kalmaksızın EÜAŞ'a atanmış sayılacak.

Elektrik Piyasası Kanunu'nda yer alan EÜAŞ hak ve yükümlülükleri genişletilirken, TETAŞ'ın hak ve yükümlülükleri EÜAŞ'a genel kapsamıyla devredildi.

EÜAŞ, mülga TETAŞ'ın taraf olduğu mevcut sözleşmeler kapsamında imzalanmış enerji alış ve satış anlaşmalarını yürütecek. Şirket ayrıca elektrik enerjisi mübadele, ithalat ve ihracat anlaşmaları ile mevcut imtiyaz ve uygulama sözleşmeleri kapsamında enerji alış ve satış anlaşmaları imzalayabilecek.

EÜAŞ, Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı kapsamında elektrik enerjisi ve kapasitesi alım ve satımına ilişkin ikili anlaşmalar yapacak ve yürütecek. Ayrıca, organize toptan elektrik piyasalarında faaliyette bulunabilecek.

Şirket, görevli tedarik şirketlerine tarifesi düzenlemeye tabi olan tüketiciler için toptan satış tarifesinden elektrik enerjisi satacak. EÜAŞ'ın tarifesi düzenlemeye tabi olmayan tüketiciler için görevli tedarik şirketlerine elektrik enerjisi satışına ilişkin fiyat, hüküm ve şartlar taraflar arasında serbestçe belirlenecek.

Ayrıca, ilgili KHK ile Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Kurulması Hakkında Kanun, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Hakkında Mali Hükümler ve Muafiyetlere İlişkin Kanun olarak değiştirildi. Bu kapsamda Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü'nün yaptığı faaliyetlerinden elde ettiği gelirler dolayısıyla kurumlar vergisi açısından iktisadi işletme oluşmuş sayılmayacak.

Enstitünün görevlerinin ifasına ilişkin binek araçları hariç ithal edilen her türlü makine-teçhizat, kimyasallar, ürün ve bunların yedek parçaları ile yayının yurda girişi ve her türlü geçici depolama, antrepo ve ardiye ücretleri katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi hariç, gümrük vergisinden, düzenlenen kağıtlar damga vergisinden ve ücretten istisna olacak, bunlar için ithalat sınırlaması uygulanmayacak.

Enstitü, ihtiyaç duyduğu hizmetleri hizmet satın alma sözleşmeleri ile yaptırabilecek. Enstitü, yapacağı araştırma ve incelemeler için hiçbir ilmühaber, ruhsatname veya imtiyaz almak zorunda olmayacak.

- Maden Kanunu'nda değişiklikler

KHK ile 3213 sayılı Maden Kanunu'na eklenen ek maddelere göre, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) bütün mal ve varlıkları devlet malı hükmünde olacak, haczedilemeyecek. Bunlar aleyhine işlenen suçlar devlet malları aleyhine işlenmiş sayılacak.

Mülga Maden İşleri Genel Müdürlüğünün ve mülga Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün çalışmalarının yürütülmesinde kullanılan taşınırlar, taşıtlar, araçlar, gereçler ve malzemeler, yazılı elektronik ortamdaki her türlü kayıtlar ve diğer dokümanlar, mülga Genel Müdürlüklerin kadrosunda bulunan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi memurlar ile sözleşmeli personel ve 22 Mayıs 2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi personel, bu KHK'nin yürülüğe girdiği tarih itibarıyla MAPEG'e devredilmiş sayılacak.

Devir işlemleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile MAPEG tarafından belirlenecek usul ve esaslar dahilinde ve bu KHK'nin yayımı tarihinden itibaren 6 ay içerisinde tamamlanacak.

KHK ile ayrıca, Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun (TAEK) Muafiyetleri ve Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun'da da değişikliğe gidildi. Buna göre TAEK'e, araştırma, geliştirme, teknoloji, ve yenilik projeleri için gerekli olan ve yurt dışından temini zorunlu bulunan malların teminiyle ilgili, Bakan onayı alınarak teminat alınmaksızın yüklenme tutarına kadar bütçe dışı ön ödeme yapılabilecek.

KHK ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda da değişikliğe gidildi. Buna göre kurul, biri başkan, biri ikinci başkan olmak üzere en az dört yıllık yükseköğrenim görmüş olanlar arasından Cumhurbaşkanı tarafından atanan yedi üyeden oluşacak.

EPDK hizmet birimlerinin faaliyet alanı, görev yetki ve sorumlulukları belirtilen görev ve fonksiyonlara uygun olarak Cumhurbaşkanınca yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenecek.
Anadolu Ajansı
Bu haber 370 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
HSK'de müsteşarın görevleri bakan yardımcısına verilecek
09 Temmuz 2018 19:20		 Radyo ve televizyonlara 90 dakika 'eğitici yayın' zorunluluğu
09 Temmuz 2018 19:12
Başkan Erdoğan: Allah bizi milletimize mahcup etmesin
09 Temmuz 2018 19:09		 'Son Başbakan' Yıldırım, 002 ile son kez TBMM'ye gitti
09 Temmuz 2018 19:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreninden izlenimler
09 Temmuz 2018 19:02		 BTK'nın başkanı ve üyeleri, Cumhurbaşkanınca atanacak
09 Temmuz 2018 18:59
Anayasa Mahkemesi ve Danıştay kanunlarında değişiklik
09 Temmuz 2018 18:56		 Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'i ziyaret etti
09 Temmuz 2018 18:48
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, en yüksek devlet memuru oldu
09 Temmuz 2018 18:41		 CHP Sözcüsü Tezcan: Bu bir aldatmaca, yeni dönem başlamıyor
09 Temmuz 2018 18:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Yeni KHK yayımlandı... Teşkilat kanunları lağvedildi
Sosyal medyada dolaşan iki ayrı Kabine listesi
Yeni KHK ile 4 kamu kurumu kapatıldı
Emekli ve memura ilk ödeme geliyor...
Yeni başlayan vekil ve bakanlar ne kadar maaş alacak?
Seçilemeyen MHP'li aday Bakan olacak
657 sayılı Kanunun, toplam 55 maddesinde, teknik düzenlemeler yapıldı
Herkesi FETÖ'cü diye ihbar eden profesör KHK ile ihraç edildi
Flaş! Tüm Bakanlık müşaviri kadroları iptal edildi
İYİ Parti'de el öpme krizi: Derhal terk etsinler
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ölüm 3
Benim o ben 1
Çaykur rizespor 1
bertaraf et 1
jack wilshere 2
avokado 3
Burhan Altıntop 5
mazhar 4
cirit atmak 1
yer yapmak 2
SON İLANLAR
Balıkesir Kepsut Belediyesi Memur Alım İlanı
Yunak Belediyesi İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Elazığ Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Silifke Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
DSİ Engelli İşçi Alım İlanı
Hatay İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Türk Patent Kurumu Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
DSİ Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Kütahya Dumlupınar SYDV Personel Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam