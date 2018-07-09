BTK'nın başkanı ve üyeleri, Cumhurbaşkanınca atanacak

Anayasada yapılan değişikliklere uyum sağlanması amacıyla bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkındaki 703 sayılı KHK, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, BTK'nin kurulusuna iliskin kanunda, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine yönelik değişikliğe gidildi. BTK'nin baskanı, ikinci baskanı ile üyeleri Cumhurbaskanı tarafından atanacak.

Kurul baskan ve üyeleri ancak görevini yapmaya engel bir hastalık veya rahatsızlık nedeniyle is görememe ya da atanmaları için gerekli sartlan kaybetmeleri halinde Cumhurbaskanınca süresi dolmadan görevden alınabilecek.

Elektronik Haberlesme Kanunu'nda yapılan değişiklikle de mevzuatta Siber Güvenlik Kuruluna yapılan atıflar, Cumhurbaskanınca belirlenen kurul veya mercie yapılmıs sayılacak.