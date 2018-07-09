En yüksek Devlet memurunun kim olduğu belli oldu

Tüm maaş katsayısı işlemlerinde atıfta bulunulan Başbakanlık müsteşarı ifadesi "En yüksek Devlet memuru" olarak değişti.

Yeni sistemde, en yüksek Devlet memuru Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı oldu.

İŞTE 703 SAYILI KHK'DA YER ALAN HÜKÜM

EK MADDE 34- En yüksek Devlet memuru olan Cumhurbaşkanlığı idari işler Başkanı ile Cumhurbaşkanlığı idari işler Başkanlığı Başkan Yardımcıları ile daire başkaniarına; sırasıyla Başbakanlık Müsteşarına, bakanlık genel müdürlerine ve bakanlık daire başkaniarına mülga mevzuat hükümlerinde kadrolarına bağlı olarak öngörülmüş mali ve sosyal hak ve yardımlar kapsamındaki ödemeler aynı usul ve esaslar çerçevesinde yapılır. Bu ödemelerden vergi ve diğer kesintilere tabi olmayanlar bu maddeye göre de vergi ve diğer kesintilere tabi olmaz. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı ve Başkan yardımcıları ile daire başkanları, emeklilik hakları bakımından da sırasıyla Başbakanlık Müsteşarına, bakanlık genel müdürlerine ve bakanlık daire başkaniarına denk kabul edilir. İlgili mevzuatta mali ve sosyal hak ve yardımlar ile emeklilik hakları bakımından Başbakanlık Müsteşarına ve en yüksek Devlet memuruna yapılan atıflar Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanına yapılmış sayılır.