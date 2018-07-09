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9 bin sağlık işçisi alımı için açıklama

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, 9 bin sağlık işçisi alımına dair açıklamanın önümüzdeki hafta yapılacağını belirtti
09 Temmuz 2018 19:24
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9 bin sağlık işçisi alımı için açıklama

Memurlar.net olarak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Törenine davet edildiğimiz belirtmiştik.

Külliye'de Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş ile görüştük. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, 9 bin sağlık işçisi alımına dair açıklamanın önümüzdeki hafta yapılacağını belirtti
Memurlar.Net - Özel

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