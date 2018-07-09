|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Ana sayfa » ... » Memurlar.Net
Yarı zamanlı çalışma yönetmeliği için açıklama
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Julide Sarıeroğlu, yarı zamanlı çalışma yönetmeliğinin seçim araya girdiği için çıkartılamadığını, bu konunun yeni kabinenin öncelikli görevi olduğunu belirtti.
Memurlar.net olarak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Törenine davet edildiğimiz belirtmiştik.
Külliye'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Julide Sarıeroğlu ile görüştük. Bakan Sarıeroğlu, yarı zamanlı çalışma yönetmeliğinin seçim araya girdiği için çıkartılamadığını, bu konunun yeni kabinenin öncelikli görevi olduğunu belirtti.
Bu haber 22,984 defa okundu. 10 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini beğendiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI