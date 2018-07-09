1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Erdoğan için 101 pare top atışı

Türkiye Cumhuriyeti'nin bugün itibariyle geçtiği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 1. Cumhurbaşkanı olarak seçilen Recep Tayyip Erdoğan için İzmir'de 101 pare top atışı yapıldı.
09 Temmuz 2018 19:30
Yazdır
Erdoğan için 101 pare top atışı

Türkiye Cumhuriyeti'nin bugün itibariyle geçtiği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 1. Cumhurbaşkanı olarak seçilen Recep Tayyip Erdoğan için İzmir'de 101 pare top atışı gerçekleştirildi. Ege Ordu Komutanlığına bağlı topçu birlikleri tarafından Cumhuriyet Meydanı'na yerleştirilen top arabalarından 101 pare atış yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 1. Cumhurbaşkanı olan Erdoğan'ın göreve başlaması nedeniyle tören yapılacak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giriş yaptığı sırada İzmir'de de denize doğru 101 pare top atışına başlandı.

101 pare top atışı nedir?

101 pare top atışı, Osmanlı İmparatorluğu döneminden kalma bir gelenektir. Çok önemli kişilerin şerefine düzenlenen merasime Cumhuriyet döneminde de devam edilmiştir. Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim 1923'de Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhurbaşkanı seçilmesi 101 pare top atışıyla ilan edilmiş, daha sonra seçilen tüm cumhurbaşkanları için aynı prosedür uygulanmıştır. Yapılan 101 pare top atışıyla aynı zamanda Türk ordusu, Başkomutanı'nı da selamlamış oldu.


İzmir'de 101 pare top atışı gerçekleştirildi
İhlas Haber Ajansı
Bu haber 1,456 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Genelkurmay Başkanlığına Orgeneral Güler atandı
10 Temmuz 2018 19:35		 Kültür ve Turizm Bakanlığında devir teslim
10 Temmuz 2018 19:32
Bakan Turhan'ın memleketinde sevinç hakim
10 Temmuz 2018 19:29		 Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığında devir teslim
10 Temmuz 2018 19:26
Albayrak, Hazine görevini Şimşek'ten devraldı
10 Temmuz 2018 19:23		 Pekcan, görevi Zeybekci'den devraldı
10 Temmuz 2018 19:20
Bakanlardan ilk açıklamalar
10 Temmuz 2018 19:17		 Yeni kabinede 3 bakanı olan Manisa'da yüzler gülüyor
10 Temmuz 2018 19:11
Hulusi Akar, görevi Nurettin Canikli'den devraldı
10 Temmuz 2018 19:03		 Çevre ve Şehircilik Bakanlığında devir teslim töreni
10 Temmuz 2018 19:02
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini beğendiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
1 Nolu kararnameyle, 16 Bakanlığın teşkilat yapısı yeniden belirlendi
Üst kademe yöneticiliğine atama usülleri belirlendi
ETS, Medipol, Maya Okulları ve BİM'in sahipleri Bakan oldu
Rektör olabilmek için 3 yıl profesör olarak çalışma şartı kaldırıldı
KPSS 2018/6 tercih kılavuzu yayımlandı
Kurumlararası geçici görevlendirme usullüleri yeniden düzenlendi
Kıdem tazminatına 432 lira zam
İdari hakim olabilme şartlarında değişiklik
MEB Teşkilat Kanunu büyük oranda yürürlükten kaldırıldı
Devlet Personel Başkanlığı'nın neden kapatıldığı belli değil!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
belediye başkanı 2
bir insanın arkasından konuşmak 1
phillip Coutinho 1
ivan rakitic 3
idal 3
yer yapmak 3
Cristiano Ronaldo 2
manuel fernandes 1
chp'nin erdoğan yemin ederken ayağa kalkmaması 2
luka modric 7
SON İLANLAR
Amasya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi sözleşmeli 222 personel alacak
Beyağaç Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Siirt Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Siirt Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Iğdır Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Karayolları Genel Müdürlüğü 662 sözleşmeli personel alacak
Giresun Üniversitesi 10 Öğretim Üyesi Alacak
Balıkesir Kepsut Belediyesi Memur Alım İlanı-İlan iptal edildi
Yunak Belediyesi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam