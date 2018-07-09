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Tek kelimeyle vahşet! Korkunç olay
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, kanalizasyonda yeni doğmuş bebeğe ait ceset bulundu.
Ereğli Belediyesi'ne bağlı temizlik personeli, temizlik yapmak için sabah saatlerinde Ereğli Devlet Hastanesi'ne yaklaşık 300 metre uzaklıkta bulunan kanalizasyona gitti. İşçiler kanalizasyon çukurunda yeni doğmuş bebeğe ait cesedi görünce, polise haber verdi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Polis ekiplerinin incelemesinin ardından kanalizasyondan çıkarılan bebek cesedi, Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek soruşturma başlattı.
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