Denizli'de FETÖ davasında karar

Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesince Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan 14 sanık ile avukatları katıldı.

Dava kapsamında aranırken Antalya'da geçen ay yakalanan Fatma N. Antalya L Tipi Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile alınan ifadesinde, hakkındaki iddiaları kabul etmediğini söyledi.

Tanıklardan Ş.A'nın kendisi hakkında örgütün Denizli "il ablası" olduğu yönündeki beyanının doğru olmadığını öne süren Fatma N, "İddianameyi az özce aldık. Hakkımdaki suçlamaları inceleme fırsatım olmadı. Daha önce bana tebliğ edilen iddianame yanlışmış. Savunma yapmak için süre talep ediyorum." dedi.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyip istemediği sorulan Fatma N. etkin pişmanlıktan yararlanmak istemediğini, eşinin de tutuklu olduğunu, 2 kız çocuğu olduğunu belirterek, tahliyesini talep etti.

Tutuksuz yargılanan sanıklardan Aysun Demirci, kendisi hakkında "bölge talebe mesulü" olduğu iddialarını kabul etmeyerek, "Geçimimi sağlamak için o kurumlarda çalıştım. Sonucun böyle olacağını bilseydim çalışmazdım. İddia makamının iddialarını kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Etkin pişmanlıktan yararlanan tutuksuz sanıklardan Aygün B. de örgütle alakasının olmadığını öne sürerek, "Yurt müdürü olarak görev yaptım. ByLock programını kullandım. Kız yurdunda çalışıyordum. Şahsi işlemlerim için kullanmadım. Kız öğrencilerin hastalık gibi herhangi bir sıkıntısı olduğunda buradan haberleşmeyi sağlamak için kullandım." diye savunma yaptı.

İddia makamı, geçen duruşmada verdiği esas hakkındaki mütalaayı tekrarladığını belirterek, yeni yakalanan Fatma N. ile diğer firari sanıkların dosyasının ayrılmasını talep etti.

İddia makamının esas hakkında verdiği mütalaaya karşı savunmalarını yapan sanıklar ve avukatları, suçlamaları kabul etmedi, beraat talebinde bulundu.

Sanıklar ve avukatlarının son sözlerinin alınmasının ardından duruşmaya bir süre ara veren mahkeme heyeti, daha sonra kararını açıkladı.

Sanıklardan Aysun Demirci'ye 7 yıl 15 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, 10 sanığa da 1 yıl 6 ay 22'şer gün ile 7 yıl 6'şar ay arasında değişen hapis cezası verdi, 3 zanlının beraatine hükmetti.

Firari sanıklar Ayşe Artıran, Emine Altınkaynak, Emine Çokadar, Esma Çelik, Fatma Uçkan, Hilal Önder, Seher Yavaşlar, Serap Emine Düzgören ve Yeşim Cengiz hakkındaki kamu davasının dosyadan ayrılması ve haklarındaki yakalama kararının infazının beklenmesini kararlaştıran mahkeme, örgütün "gaybubet evi" olarak bilinen "hücre evi"nde 13 Haziran'da yakalanan Fatma N. hakkındaki duruşmayı 28 Eylül'e erteledi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün "abla" tabir edilen kadın yapılanması içerisinde aktif rol aldıkları öne sürülen 24 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılmıştı.