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Atama usulünü düzenleyen 2451 sayılı Kanun kaldırıldı
Üst düzey kadrolara nasıl atama yapılacağını düzenleyen 2451 sayılı Kanun yürürlükten kaldırıldı.
703 sayılı KHK ile, Üst düzey kadrolara nasıl atama yapılacağını düzenleyen 2451 sayılı Kanun yürürlükten kaldırıldı.
İşte KHK'da yer alan hüküm:
MADDE 130- 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne ilişkin Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.
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