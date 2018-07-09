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Soluduğumuz havanın kalitesi artık cepte

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca geliştirilen mobil uygulama ile vatandaşlar, yaşadıkları bölgenin ve soludukları havanın kalite değerlerini artık akıllı cep telefonlarından anlık öğrenebilecek.
09 Temmuz 2018 19:48
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Soluduğumuz havanın kalitesi artık cepte

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, vatandaşın yaşadıkları bölgenin hava kalitesi değerlerine anlık ulaşmasını sağlamak için harekete geçti.

"Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı" nda yer alan 300 adet hava kalitesi ölçüm istasyonundan elde edilen ölçüm sonuçlarını "www.havaizleme.gov.tr" web adresinden kamuoyu bilgisine sunan bakanlık, vatandaşların havanın kalitesine daha kolay erişebilmesi amacıyla mobil uygulama geliştirdi.

Buna göre vatandaşlar, artık yaşadıkları bölgenin ve soludukları havanın kalite değerlerini akıllı telefonlarına indirecekleri uygulama ile anında görebilecek.

Uygulamada aktivite önerileri de yer alacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mobil uygulamanın android telefonlardan indirilebildiğini, IOS uygulaması çalışmalarının da tamamlandığını ve birkaç gün içerisinde aktif olacağını söyledi.

Uygulama ile Türkiye genelinde hava kalitesi verilerinin akıllı telefonlarda anlık görüntülenebileceğine işaret eden Müsteşar Öztürk, "Mobil uygulama ile konumunuza en yakın ölçüm istasyonunun ölçüm değerlerinin öğrenilmesi, güncel hava kalitesine göre aktivite önerilerinin görüntülenmesi ve ölçüm istasyonu ile ilgili hem fotoğraf hem de konum bazlı bildirim gönderilebilmesi sağlandı." dedi.

Vatandaşların bulunduğu bölgenin hava kalitesi değeri ile ilgili merak ettiği soruları da uygulama üzerinden bakanlığa anında iletebileceklerini vurgulayan Öztürk, "Vatandaşımız temiz hava soluma ve soluduğu havanın kalitesini bilme hakkına sahip." diye konuştu.

Öztürk, hava kalitesi değerlerinin Avrupa Birliği normlarına göre değerlendirildiğini belirterek hava kalitesi izleme istasyon sayısının 2018 yılı sonuna kadar 330'a ulaşacağı bilgisini verdi.
Anadolu Ajansı
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