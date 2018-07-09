1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2018 \ 703 sayılı KHK Düzenlemeleri

Yürürlükten kaldırılan 21 teşkilat kanunu

703 sayılı KHK ile 21 teşkilat kanunu yürürlükten kaldırıldı.
09 Temmuz 2018 19:53
Yazdır
Yürürlükten kaldırılan 21 teşkilat kanunu

703 sayılı KHK ile 21 teşkilat kanunu yürürlükten kaldırıldı.

İşte 703 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılan kanunlar

MADDE 1- 29/3/1984 tarihli ve 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- 23/7/2003 tarihli ve 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 218- 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmış ve Başbakanlık merkez teşkilatı başkaca bir işleme gerek kalmaksızın kapatılmıştır.

MADDE 7- 3/6/2011 tarihli ve 634 sayılı Avrupa Birliği Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8- 19/2/1985 tarihli ve 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10- 3/6/2011 tarihli ve 638 sayılı Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13- 13/12/1983 tarihli ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 21- 16/4/2003 tarihli ve 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 24- 22/1/2015 tarihli ve 6586 sayılı Milli Mayın Faaliyet Merkezi Kurulmasına İlişkin Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 27- 3/6/2011 tarihli ve 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 28- 29/6/2011 tarihli ve 645 sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 39- 9/11/1983 tarihli ve 2945 sayılı Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 48- 17/7/1972 tarihli ve 1612 sayılı Yüksek Askeri Şüranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. İlgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yürürlüğe girinceye kadar söz konusu Kanun hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.

MADDE 60- 19/6/1994 tarihli ve 540 sayılı Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 66- 27/2/1960 tarihli ve 7460 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Teşkilat Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 97- 13/8/1993 tarihli ve 497 sayılı Türkiye Bilimler Akademisinin Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 107- 23/3/1950 tarihli ve 5632 sayılı Milli Kütüphane Kuruluşu Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 122- 8/6/1984 tarihli ve 231 sayılı Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 123- 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 124- 17/2/2010 tarihli ve 5952 sayılı Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 125- 25/6/1958 tarihli ve 7163 sayılı Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Teşkilat Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.
Memurlar.Net
Bu haber 10,428 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Teşkilatı kaldırılan ve yerine yeni bir düzenleme konmayan kurumlar hakkında hangi hüküm uygulanacak?
10 Temmuz 2018 17:20		 Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmasaydı DPB havuzuna düşecekti
10 Temmuz 2018 16:16
657 sayılı Kanunun 68/B bendi neden kaldırılmadı?
10 Temmuz 2018 16:02		 Devlet Personel Başkanlığı'nın neden kapatıldığı belli değil!
10 Temmuz 2018 14:58
Kurumlararası geçici görevlendirme usullüleri yeniden düzenlendi
10 Temmuz 2018 14:21		 Yerel yönetimler Çevre Bakanlığı'na bağlandı
10 Temmuz 2018 12:46
Kalkınma Ajansları Sanayi Bakanlığı'na bağlandı
10 Temmuz 2018 12:19		 TODAİE yüksek lisans sınavını kazananlar ne olacak?
10 Temmuz 2018 09:00
Bakanlık müfettiş yardımcıları için yabancı dil şartı olmayacak
10 Temmuz 2018 09:00		 İdari hakim olabilme şartlarında değişiklik
10 Temmuz 2018 08:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini beğendiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
1 Nolu kararnameyle, 16 Bakanlığın teşkilat yapısı yeniden belirlendi
Üst kademe yöneticiliğine atama usülleri belirlendi
ETS, Medipol, Maya Okulları ve BİM'in sahipleri Bakan oldu
Rektör olabilmek için 3 yıl profesör olarak çalışma şartı kaldırıldı
KPSS 2018/6 tercih kılavuzu yayımlandı
Kurumlararası geçici görevlendirme usullüleri yeniden düzenlendi
Kıdem tazminatına 432 lira zam
İdari hakim olabilme şartlarında değişiklik
MEB Teşkilat Kanunu büyük oranda yürürlükten kaldırıldı
Devlet Personel Başkanlığı'nın neden kapatıldığı belli değil!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
belediye başkanı 2
bir insanın arkasından konuşmak 1
phillip Coutinho 1
ivan rakitic 3
idal 3
yer yapmak 3
Cristiano Ronaldo 2
manuel fernandes 1
chp'nin erdoğan yemin ederken ayağa kalkmaması 2
luka modric 7
SON İLANLAR
Amasya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi sözleşmeli 222 personel alacak
Beyağaç Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Siirt Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Siirt Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Iğdır Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Karayolları Genel Müdürlüğü 662 sözleşmeli personel alacak
Giresun Üniversitesi 10 Öğretim Üyesi Alacak
Balıkesir Kepsut Belediyesi Memur Alım İlanı-İlan iptal edildi
Yunak Belediyesi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam