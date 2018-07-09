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Havuz kullanımında yanlış tercih hasta ediyor

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Gül, havuz kullanımına bağlı gelişen enfeksiyonlardan korunmada en önemli hususlardan birinin havuz seçimi olduğunu belirtti.
09 Temmuz 2018 20:04
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Havuz kullanımında yanlış tercih hasta ediyor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hanefi Cem Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaz mevsiminin gelmesiyle havuz ve denizlerin kullanımında önemli bir artış olduğunu belirterek, bununla orantılı olarak suyla bulaşan enfeksiyonlarda da dikkate değer bir yükselme görüldüğünü ifade etti.

"Yüzme havuzları, su oranının azlığı, kapalı bir sistem olması gibi nedenlerle denizlere göre enfeksiyon açısından daha büyük bir risk oluşturur." diyen Prof. Dr. Gül, enfeksiyonun havuzlardaki en önemli kaynağının insan olduğunu vurguladı.

Gül, insan dışkısı gibi vücut atıklarının sulara karışmasının önemli bir risk faktörü olduğunu aktararak, bu suların vücuda, göze ve kulağa teması, yutulması gibi durumlarda enfeksiyon oluşabildiğini dile getirdi.

Enfekte olmuş suların oluşturabileceği sorunlarda ilişkin bilgi veren Gül, şunları kaydetti:

"Bu suların gözle teması sonucunda konjonktivit adı verilen gözde yanma, batma, kızarma ve çapaklanmaya neden olan enfeksiyonlar ortaya çıkabilmektedir. Yine bu suların kulakla teması sonucu, bakteri, virüs ve mantarlarla oluşabilen, ağrı, akıntı ve pis kokuya neden olan kulak enfeksiyonları oluşabilmektedir. Enfekte suların yutulmasıyla ishaller, yani gastroenteritler en sık görülen enfeksiyonlardır. Amipli-basilli dizanteri, salmonella ve rotavirüse bağlı ishaller oluşabilir. Bunların yanında hepatit A ve E, tifo gibi diğer enfeksiyonlarla da karşılaşılabilmektedir. Kadınlarda daha sıklıkla görülen, özellikle dar mayo giyme ve uzun süre havuzda kalmaya bağlı olarak, sık ve ağrılı idrara çıkma, karın ağrısı, bulantı-kusma ve ateş şikayetleriyle seyreden idrar yolu enfeksiyonları görülebilir. Bunun yanında cilt enfeksiyonları, deri mantarı ve dermatitler havuzlardan bulaşan enfeksiyonlarda önemli bir yer tutar."

"Denizlerde enfeksiyon riski daha az"

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloj Uzmanı Prof. Dr. Hanefi Cem Gül, "Denizlerde, havuzlara kıyas edildiğinde enfeksiyon riski daha azdır. Denizlerden ortaya çıkan enfeksiyonlarda yine insan dışkısının deniz suyuna karışması en önemli faktördür." diye konuştu.

Son yıllarda Türkiye'de azalmakla birlikte kanalizasyon sistemlerinin direkt denize akıtılmasının enfeksiyonların ortaya çıkmasında önemli bir etken olduğuna dikkati çeken Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buna bağlı olarak gastroenteritler, göz ve kulak enfeksiyonları en sık karşılaşılan enfeksiyonlar arasında yer alır. Havuz ve deniz kullanımına bağlı gelişen enfeksiyonlardan korunmada en önemli hususlardan birisi havuz seçimidir. Güvenilir ve devamlı dezenfeksiyonun yapıldığı, sularının sıkça değiştirildiği sirkülasyonlu sistemleri olan havuzlar tercih edilmelidir. Bunun yanında kulak enfeksiyonlarına karşı kulak tıkacı kullanması, göz enfeksiyonlarına karşı gözlük kullanımına dikkat edilmeli, Islak mayoyla oturmamaya, temiz ve hijyenik tuvaletler kullanmaya, havuza girmeden önce ve çıktıktan sonra duş almaya, tuvalete gidilen terliklerle havuz bölgesine gidilmemeye özen gösterilmelidir. Havuz içinde meydana gelecek cilt kesileri sonrası mutlaka cilt bölgesi dezenfekte edilmeli, havuz içindeyken su yutulmamasına dikkat edilmelidir."

Anadolu Ajansı
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