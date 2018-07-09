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Tren faciası soruşturmasında 2 makinist serbest

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen ve 24 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında sabah saatlerinde haklarında gözaltı kararı verilen ve savcılığa sevk edilen 2 makinist akşam saatlerinde serbest bırakıldı.
09 Temmuz 2018 20:10
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Tren faciası soruşturmasında 2 makinist serbest

Çorlu'daki tren kazasında gözaltı sayısının 6'ya yükseldiği öğrenildi. 2 makinistin yanı sıra 4 kişinin daha gözaltına alındığı belirtildi. Makinistler dışındaki yol kısım şefi ve yol bakım görevlisi olan 4 kişi jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Savcılığa sevk edilen 2 makinist ise akşam saatlerinde serbest bırakıldı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesi ile İstanbul Halkalı seferini yapan yapan yolcu treninin 5 vagonu, Tekirdağ'ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi'nde raydan çıkarak devrildi. Sabaha kadar sürdürülen arama- kurtarma çalışmalarının ardından açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, üzücü olayda 24 kişinin öldüğünü açıkladı. Yaralanan 318 kişiden 194'ünün ayakta tedavi edildiğini, 124'ünün ise çeşitli hastanelerde tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Doğan Haber Ajansı
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