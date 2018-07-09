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Tren faciası soruşturmasında 2 makinist serbest
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen ve 24 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında sabah saatlerinde haklarında gözaltı kararı verilen ve savcılığa sevk edilen 2 makinist akşam saatlerinde serbest bırakıldı.
Çorlu'daki tren kazasında gözaltı sayısının 6'ya yükseldiği öğrenildi. 2 makinistin yanı sıra 4 kişinin daha gözaltına alındığı belirtildi. Makinistler dışındaki yol kısım şefi ve yol bakım görevlisi olan 4 kişi jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Savcılığa sevk edilen 2 makinist ise akşam saatlerinde serbest bırakıldı.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesi ile İstanbul Halkalı seferini yapan yapan yolcu treninin 5 vagonu, Tekirdağ'ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi'nde raydan çıkarak devrildi. Sabaha kadar sürdürülen arama- kurtarma çalışmalarının ardından açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, üzücü olayda 24 kişinin öldüğünü açıkladı. Yaralanan 318 kişiden 194'ünün ayakta tedavi edildiğini, 124'ünün ise çeşitli hastanelerde tedavisinin sürdüğü bildirildi.
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