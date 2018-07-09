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Yeni dönem Türkiye'nin Nabzı'nda konuşulacak

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçti. Yeni sistemde Cumhurbaşkanı ve Meclis çalışma düzeninde neler değişecek?
09 Temmuz 2018 20:13
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Yeni dönem Türkiye'nin Nabzı'nda konuşulacak

Didem Arslan Yılmaz, Türkiye'nin Nabzı'nda siyasetin ve sosyal hayatın sıcak gündemini masaya yatırıyor. Türkiye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiyor. Yeni sistemle birlikte gerçekleşecek değişiklikler, konuşulmaya, tartışılmaya devam ediyor.

Yeni sistemde Cumhurbaşkanı ve Meclis çalışma düzeninde neler değişecek? Yeni kabinede kimler yer alacak? Ankara kulislerinde hangi sürpriz isimlerden bahsediliyor? Bakanlar Kurulu'nda yer alacak isimlerle birlikte ekonomi, dış işleri, eğitim ve temel konularda ne tür politikalar izlenecek?

Bu akşam Habertürk TV'de saat 20.00'de Didem Arslan Yılmaz soruyor; Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Selçuk Tepeli, Habertürk TV Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, Habertürk.com Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Barlas, gazeteciler Fatih Altaylı, Nagehan Alçı, Muharrem Sarıkaya, Sevilay Yılman, Abdurrahman Yıldırım ve Çetiner Çetin yanıtlıyor.
Habertürk
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