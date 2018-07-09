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Mitolojik Giresun Adası'na turist ilgisi

Doğu Karadeniz'in üzerinde insanların yaşayabildiği tek adası olan Giresun Adası, mitolojik hikayeleri ve içerisindeki tarihi kalıntılarıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
09 Temmuz 2018 20:19
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Mitolojik Giresun Adası'na turist ilgisi

Amazon kadınlarının yaşadığı ve Herkül'ün altın postu aramak için adaya geldiği gibi mitolojik hikayeleriyle ön plana çıkan Giresun Adası'nı ziyaret edenler, sunulan gösterilerle adeta zamanda yolculuğa çıkıyor.

Adaya tur düzenleyen özel işletme tarafından temsili Herkül ve Amazon kadınının gösterilerinin yanı sıra talep olması halinde Yunanlı gemiciler Argonotlar ile Saka Türkleri'nin karşılaşması canlandırılıyor.

Bir süredir arkeolojik kazı çalışmaları yapılan adada tarihi kalıntılar da ziyaretçilere gezdiriliyor. Ziyaretçiler Bizans mezarları, tarihi surlar, manastır harabesi, şapel gibi kalıntıları görme şansı elde ediyor.

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Giresun Adası'nın milattan öncelere uzanan tarihi geçmişi olduğunu söyledi.

Giresun Adası gibi tarihi değerlere sahip çıkarak turizmi daha ileri noktalara taşımanın bir görev olduğunu belirten Sarıfakıoğulları, adanın turizmin odak noktalarından biri olduğunu belirtti.

Sarıfakıoğulları, yerli ve yabancı turistlerin adaya gösterdiği ilginin her geçen yıl arttığına işaret ederek, "Ziyaretçiler Karadeniz'de yaşam olan tek adayı gezmiş olacaklar. Adadaki Bizans mezarları, tarihi surlar, manastır harabesi, şapel gibi kalıntıları görme imkanına sahip olacaklar." dedi.

Adanın kuşların göç alanı üzerinde bulunan bir nokta olduğuna dikkati çeken Sarıfakıoğulları, adanın çeşitli kuş türlerinin uğrak noktası olduğunu kaydetti.

Sarıfakıoğulları, Giresun Adası'nın mitolojik bir geçmişi olduğunu ifade ederek, "Ziyaretçilere temsili Herkül ve Amazon kadınları gösteri sunuyor. Yine adada arkeolojik çalışmalar da yapıldı, bu yıl da inşallah yapılacak. Tarihle iç içe olmayı arzu eden tüm misafirlerimizi Giresun Adası'na bekliyoruz." diye konuştu.

Altın Post hikayesi

Adada zamanda yolculuk etkinlikleri düzenleyen Hakan Adanır ise Giresun Adası'nın Yunanistan ve Gürcistan arasında bir ticaret güzergahı içerisinde yer aldığını aktardı.

Adanın Herkül'ün altın post efsanesinin güzergahı arasında bulunduğunu anlatan Adanır, mitolojide Herkül'ün Giresun Adası'nda kuşlarla savaşmış olduğunu anlattı.

Adaya gelen turizmcilere mitolojik hikayelerin içerisinde zamanda yolculuk yaptırdıklarını belirten Adanır, "Milattan önce 800 yıllarında Yunanlı gemiciler olan Argonotlar kaptan Yason ile birlikte Gürcistan'a altın ticareti için giderken Giresun Adası'na uğrarlar ve bu hikaye toplumlar tarafından hiçbir zaman unutulmaz." dedi.

Adanır, Giresun Adası'nda bu tarihi olayın en önemli turizm hareketlerinden biri olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Milattan önce bölgeye gelen ilk Türkler olan Saka Türkleri'nin Argonotlarla karşılaşma anı canlandırılıyor. Tabii ki önce birbirinden çekiniyor iki millet ama daha sonra da birlikte altın postu arıyorlar, birlikte yemek yiyorlar. Dolayısıyla da bu coğrafyada yaşayan halkların birbirleriyle dostluk içerisinde yaşayabilmesinin bir kapısını açıyor Altın Post."

Fransa'dan tatil için geldiği Türkiye'de adayı ziyaret eden Ercan Büyükbaş da anlatılanlardan etkilenip, adayı görmek istediklerini belirterek, "Gördük ve etkilendik. Bize anlatılan kadar güzel, Amazon ve Herkül ile tarih canlanmış, onlarla fotoğraf çektirdik, çocuklarımız da ilgi gösterdi. Gelmeyenlere burayı tavsiye ederim." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
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