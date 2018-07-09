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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 kişilik yeni kabineyi açıkladı. İşte liste..
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni hükümet sisteminde yer alacak Bakanları açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ülkemiz tarihinin demokratik sisteminin dönüştürüldüğünü vurguladı. Yeni sistemin hayırlı olmasını temenni etti.
Seçimlerde iradesini gösteren 54 milyon vatandaşın her birine parti ayrımı yapmaksızın teşekkür ediyorum dedi.
Erdoğan konuşmasında ayrıca Bahçeli'ye teşekkür etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam saat 22:30 itibariyle, yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde yer alacak Bakanları açıkladı. İşte ilk isimler...
İŞTE O LİSTE
- Başkan Yardımcısı: Fuat Oktay (Eski Başbakanlık Müsteşarı)
- Adalet Bakanlığı: Abdülhamit Gül
- Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı: Zehra Zümrüt Selçuk (Detaylı bilgi için tıklayın.)
- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: Murat Kurum (Detaylı bilgi için tıklayın)
- Dışişleri Bakanlığı: Mevlüt Çavuşoğlu
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Fatih Dönmez (Detaylı bilgi için tıklayınız.)
- Gençlik ve Spor Bakanlığı: Mehmet Muharrem Kasapoğlu (Detaylı bilgi için tıklayınız.)
- Hazine ve Maliye Bakanlığı : Berat Albayrak
- İçişleri Bakanlığı: Süleyman Soylu
- Kültür ve Turizm Bakanlığı: Mehmet Ersoy (Detaylı bilgi için tıklayınız.)
- Milli Eğitim Bakanlığı: Ziya Selçuk (Detaylı bilgi için tıklayınız.)
- Milli Savunma Bakanlığı: Hulusi Akar
- Sağlık Bakanlığı: Fahrettin Koca (Detaylı bilgi için tıklayın.)
- Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı : Cahit Turan (Detaylı bilgi için tıklayın.)
- Tarım ve Orman Bakanlığı: Bekir Pakdemirli (Detaylı bilgi için tıklayın.)
- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: Mustafa Varank (Detaylı bilgi için tıklayın.)
- Ticaret Bakanlığı: Ruhsar Pekcan (Detaylı bilgi için tıklayın.)
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