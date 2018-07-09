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Çin'den değil Taşköprü'den ithal edecek

Katar, Çin sarımsağı yerine Taşköprü'den sarımsak ithal edeceklerini açıkladı.
09 Temmuz 2018 20:29
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Çin'den değil Taşköprü'den ithal edecek

Katar, Çin sarımsağı yerine Taşköprü'den sarımsak ithal edeceklerini açıkladı.

GIDA ihtiyacının tamamını ithalat yoluyla karşılayan Katar, Taşköprü sarımsağını yakın mercek altına aldı. Batı Karadeniz Turizm Tanıtım ve İşbirliği Fuarında (BAKAF) Katar Ticaret Odası Dış İlişkiler Koordinatörü Ahmed Abunahia, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ile yaptığı görüşmede, Çin'den gerçekleştirdikleri sarımsak alımını Taşköprü'ye yönlendirebileceklerini söyledi.

Taşköprü sarımsağının Türkiye'nin en kaliteli gıda ürünleri arasında yer aldığını BAKAF'ta öğrendiğini belirten Abunahia, numune incelemeleri sonrası sektör taleplerinin Taşköprü'den sağlanabileceğini kaydetti.

Taşköprü sarımsağının coğrafi işaret tescil belgesine sahip olduğunu ve dünya markası haline getirme çabalarının devam ettiğini vurgulayan Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ise numunelerin incelenmesi sonrası Katar'a ihracat potansiyelinin yükseleceğine inandıklarını ifade etti.

Arslan, uzun raf önüne sahip, selenyum, vitamin ve mineraller bakımından zengin, antioksidan özelliği bulunan Taşköprü sarımsağının ihracatı konusunda Temmuz'un 15'inden sonra çıkacak yeni mahsulle birlikte başkent Doha'da Katar Ticaret ve Sanayi Odası yetkilileri ile temasa geçeceklerini bildirdi.
İhlas Haber Ajansı
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