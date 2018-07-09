1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

200 milyon dolarlık mega yat 'Faith' Marmaris'te

Dünyanın sayılı mega yatları arasında gösterilen "Faith" Marmaris Limanı'na demirledi.
09 Temmuz 2018 20:35
Yazdır
200 milyon dolarlık mega yat 'Faith' Marmaris'te

MUĞLA'NIN Marmaris ilçesine demirleyen 200 milyon dolarlık mega yat "Faith" ilgi odağı oldu.

Vertigo Investment Holding adına kayıtlı 97 metre uzunluğa sahip yaklaşık 200 milyon dolarlık Cayman Adaları bayraklı yat, ilçedeki marinalara sığmadığı için Cruise Port Limanı büyük iskeleye yanaştırıldı.

Göcek koylarını dolaştıktan sonra Marmaris'e gelen yat büyüklüğüyle dikkati çekti. 9 misafir kabini, 32 mürettebatı bulunan yatın limanda iki gün kaldıktan sonra ayrılacağı belirtildi.

Honduras, Yunanistan, Kanada, ABD ve İngiltere'den misafirleri olduğu belirtilen mega yata 348 bin lira karşılığında 60 bin litre gümrüksüz akaryakıt verildi.

İçinde yan duvarları ve tabanı camdan yapılmış bir havuz bulunan yata ilçedeki yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi.

Anadolu Ajansı
Bu haber 909 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Albayrak'tan piyasaya ilk mesaj
10 Temmuz 2018 17:26		 Türk konteyner limanlarında rekor
10 Temmuz 2018 13:15
Türkiye'nin yaş üzüm ihracatında büyük artış
10 Temmuz 2018 11:40		 Piyasa 'pozitif' bekleyişte
10 Temmuz 2018 08:57
Piyasaların yönünü kabine belirleyecek
10 Temmuz 2018 07:15		 Sermaye piyasası ve bankacılık kanunlarında değişiklik yapıldı
09 Temmuz 2018 20:42
Ekonomi kurumları yeni sisteme uyumlaştırılıyor
09 Temmuz 2018 20:38		 Çin'den değil Taşköprü'den ithal edecek
09 Temmuz 2018 20:29
Türkiye'nin makine ihracatı ilk yarıda 8,3 milyar dolara yükseldi
09 Temmuz 2018 15:27		 Türkiye'nin en büyük lavanta tarlasında hasat başladı
09 Temmuz 2018 11:25
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini beğendiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
1 Nolu kararnameyle, 16 Bakanlığın teşkilat yapısı yeniden belirlendi
Üst kademe yöneticiliğine atama usülleri belirlendi
ETS, Medipol, Maya Okulları ve BİM'in sahipleri Bakan oldu
Rektör olabilmek için 3 yıl profesör olarak çalışma şartı kaldırıldı
KPSS 2018/6 tercih kılavuzu yayımlandı
Kurumlararası geçici görevlendirme usullüleri yeniden düzenlendi
Kıdem tazminatına 432 lira zam
İdari hakim olabilme şartlarında değişiklik
MEB Teşkilat Kanunu büyük oranda yürürlükten kaldırıldı
Devlet Personel Başkanlığı'nın neden kapatıldığı belli değil!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Brandon sanderson 2
Aynen öyle 1
bertaraf et 1
özlemek 1
baris mancho 1
idal 3
fahrettin koca 1
elmayı seviyorsun diye o da seni sevmek zorundamı 1
iyi huylu tümör 3
recep tayyip erdoğan için para bastırılması 5
SON İLANLAR
Amasya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi sözleşmeli 222 personel alacak
Beyağaç Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Siirt Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Siirt Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Iğdır Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Karayolları Genel Müdürlüğü 662 sözleşmeli personel alacak
Giresun Üniversitesi 10 Öğretim Üyesi Alacak
Balıkesir Kepsut Belediyesi Memur Alım İlanı-İlan iptal edildi
Yunak Belediyesi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam