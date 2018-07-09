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Beştepe'deki törende Abdullah Gül sürprizi
Erdoğan TBMM'de yemin etti yeni sistem resmen başladı. Beştepe'de yeni sistem için tören düzenleniyor. Binlerce davetlinin katıldığı törene 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de katıldı.
Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde yeni sistem için tören düzenleniyor. Törene binlerce davetli ve 22 devlet başkanı da katıldı. Beştepe'deki tören için sürpriz bir gelişme de yaşandı.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ardından 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de katıldı. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tören alanındaki yerini aldı.
KARAMOLLAOĞLU DA KATILDI: Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılacak törene katıldı.
SAADET'TEN AÇIKLAMA: Saadet Partisi tarafından yapılan açıklamada Karamollaoğlu'nun bugün 16.00'da Erdoğan'ın yemin töreninin ardından 18.00'da Külliye'deki törene katılacağı bildirildi.
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