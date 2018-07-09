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Sınır ötesine hava harekatı
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesi ile Hakkari kırsalındaki terör hedeflerine düzenlenen hava harekatlarında 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak kuzeyindeki Gara ile Yüksekova kırsalına hava harekatı düzenlendi.
Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçakları 6 teröristi etkisiz hale getirdi.
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