1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Samsun'da rüşvetten gözaltına alınan 28 kişiden 2'si tutuklandı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde rüşvet alındığı iddiasıyla ilgili yürütülen soruşturmada, aralarında bir plastik cerrahın da bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı.
09 Temmuz 2018 21:17
Yazdır
Samsun'da rüşvetten gözaltına alınan 28 kişiden 2'si tutuklandı

Alınan bilgiye göre, hastanede görevli plastik cerrah Murat A'nın hastaları kaydetmeden ameliyat ve estetik operasyon yaptığı iddiasıyla savcılığa verilen bir dilekçe üzerine soruşturma başlatıldı.

"Bıçak parası" adı altında rüşvet alındığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüpheliler Murat A. ile sekreter Hülya Y. ve medikal işi yapan Sertaç Ş. ile hastane çalışanlarının da bulunduğu 28 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlılardan 25'i emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Murat A, Hülya Y. ve Sertaç Ş. sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Murat A, adliye girişinde gazetecilere yaptığı açıklamada, suçlamaları reddederek, "Bir yanlış anlaşılma var o da düzelecek. Sadece keyfi ameliyatların ücretlerini ödemişler. Keyfi dolgu, botoks..." ifadesini kullandı.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan zanlılardan Murat A. ve Sertaç Ş. tutuklandı, Hülya Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haber 3,223 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İş arkadaşına bu mesajı attı, 10 ay hapis cezası aldı!
08 Temmuz 2018 15:46		 Muğla'da çocuğa cinsel taciz iddiası
07 Temmuz 2018 16:46
Erdoğan'a hakaret'ten gözaltına alınan kişi tutuklandı
05 Temmuz 2018 22:16		 CHP milletvekilinin kardeşine 4 yıl 2 ay hapis cezası
05 Temmuz 2018 22:11
'Yüksek ses' cinayeti davasında 3 sanığa hapis cezası
05 Temmuz 2018 15:34		 Antalya'daki Türk bayrağı asılı markete saldırı iddiası
04 Temmuz 2018 23:03
Belediye başkanını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi
03 Temmuz 2018 10:45		 Öğrencisini istismarla suçlanan öğretmen, hakim karşısında
03 Temmuz 2018 09:26
1 milyar TL'lik Turcoin vurgununda 2 tutuklama
02 Temmuz 2018 23:43		 4 milyon liralık dolandırıcılık: 12 şüpheli tutuklandı
02 Temmuz 2018 23:10
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini beğendiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
1 Nolu kararnameyle, 16 Bakanlığın teşkilat yapısı yeniden belirlendi
Üst kademe yöneticiliğine atama usülleri belirlendi
ETS, Medipol, Maya Okulları ve BİM'in sahipleri Bakan oldu
Rektör olabilmek için 3 yıl profesör olarak çalışma şartı kaldırıldı
KPSS 2018/6 tercih kılavuzu yayımlandı
Kurumlararası geçici görevlendirme usullüleri yeniden düzenlendi
Kıdem tazminatına 432 lira zam
İdari hakim olabilme şartlarında değişiklik
MEB Teşkilat Kanunu büyük oranda yürürlükten kaldırıldı
Devlet Personel Başkanlığı'nın neden kapatıldığı belli değil!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
isveç 1
batuhan karadeniz 1
avokado 4
cep telefonu 1
onur albayrak 2
jason thompson 1
Luis Enrique 2
rektörlük için profesör olma şartının kaldırılması 2
Fenerbahçe 1
ayla 1
SON İLANLAR
Amasya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi sözleşmeli 222 personel alacak
Beyağaç Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Siirt Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Siirt Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Iğdır Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Karayolları Genel Müdürlüğü 662 sözleşmeli personel alacak
Giresun Üniversitesi 10 Öğretim Üyesi Alacak
Balıkesir Kepsut Belediyesi Memur Alım İlanı-İlan iptal edildi
Yunak Belediyesi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam