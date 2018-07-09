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Kulislerde konuşulan son kabine listesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 dk. sonra listeyi açıklayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 dk. sonra listeyi açıklayacak.. Ancak son dakika olarak kulislere sızan bir listeye aşağıda yer veriyoruz.
İşte kulislere sızan ve doğru olup olmadığı 15 dk. sonra belli olacak liste:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Fuat Oktay
Ekonomi Bakanlığı- Berat Albayrak
Çevre ve Şehirçilik Bakanlığı- Murat Kurum
İçişleri Bakanlığı- Süleyman Soylu
Adalet Bakanlığı- Abdülhamit Gül
Milli Eğitim Bakanlığı- Ziya Selçuk
Milli Savunma Bakanlığı- Hulusi Akar
Kültür Turizm - Fettah Tamince veya Mehmet Ersoy
Ulaştırma Bakanlığı- Cahit Turan
Enerji Bakanlığı- Fatih Dönmez
Sağlık Bakanlığı- Fahrettin Koca
Tarım Bakanlığı- Bekir Pakdemirli
Gençlik Spor Bakanlığı- Mehmet Muharrem Kasapoğlu
Sanayi Bakanlığı- Mustafa Varank
Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu
Çalışma Bakanı: Zehra Zümrüt Selçuk
Ticaret Bakanı: Ruhsar Pekcan
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