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Gençlik müdürü kadrolarına atama yapılacak
703 sayılı KHK'da yer alan hükme göre, Spor Genel Müdürlüğü bünyesindeki Gençlik ve Spor İlçe Müdürü, Gençlik Merkezi Müdürü, Yurt Müdürü ve Sporcu Eğitim Merkezi Müdürü kadrolarına, bir defaya mahsus olmak üzere atama yapılacak
703 sayılı KHK'da yer alan hükme göre, Spor Genel Müdürlüğü bünyesindeki Gençlik ve Spor İlçe Müdürü, Gençlik Merkezi Müdürü, Yurt Müdürü ve Sporcu Eğitim Merkezi Müdürü kadrolarına, bir defaya mahsus olmak üzere atama yapılacak
Yapılacak atamalarda, 657 sayılı Kanununda yer alan hizmet süreleri ve eğitime ilişkin şartlar aranacak
İŞTE 703 SAYILI KHK'DA YER ALAN HÜKÜM
MADDE 12- 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun;
aa) Geçici 13 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.
Personel devri
GEÇİCİ MADDE 16
(4) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Gençlik ve Spor İlçe Müdürü, Gençlik Merkezi Müdürü, Yurt Müdürü ve Sporcu Eğitim Merkezi Müdürü kadrolarına, her bir kadro için bir defaya mahsus olmak üzere, 657 sayılı Kanunun hizmet süreleri ve eğitime ilişkin şartları taşıyanlar arasından atama yapılır."
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