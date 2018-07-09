İzmir'de suya yüze 5 zam geldi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısının ilk oturumu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu idaresinde gerçekleşti. Oturum sonrasında ise İZSU Genel Kurulu olağanüstü gündemle toplandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu, meclis toplantısının açılış konuşmasında 24 Haziran'da gerçekleşen seçimlere ilişkin açıklamalar yaptı. Toplantının İZSU'yla ilgili bölümünde ise kentteki su fiyatlarında değişikliğe gidildi. Buna göre 1 Ağustos tarihinden itibaren uygulamaya konulacak yeni tarifede su yüzde 5 zamlı olacak.

Başkan Kocaoğlu yaptığı konuşmada, "24 Haziran'da milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleri oldu. Milletvekili seçilenlerin kentlerine ve ülkeye yararlı çalışmalar yapmasını diliyorum. Cumhurbaşkanına da aynı şekilde başarılar, sağlıklar diliyorum" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Ali Kökoğuz ise, "Yenisi icat edilene kadar demokrasi en önemli yönetim biçimidir. 24 Haziran sonuçları ülkemize hayırlar getirsin. Birinci olarak Cumhurbaşkanlığı Sistemi devreye girdi. Erdoğan başkan seçildi ve demokrasinin güzelliği olarak da Muharrem İnce 'Adam kazandı. 10 milyon fark var, neyine itiraz edeceğiz' dedi. Biz buna teşekkür ediyoruz. Ayrıca 15 Temmuz'un yıl dönümü olacak. Ahlaksız, şerefsiz bir terör örgütünün girişimiydi. Bir daha böyle darbe girişimleri ile karşılaşmak istemiyoruz" diye konuştu.

Kocaoğlu ve Kökoğuz arasında gerginlik

Kökoğuz ayrıca, belediyedeki kıdem tazminatını zamanında alamayan işçilerin durumuyla ilgili, "Biz geçmiş dönemlerde işçinin, emekçinin hakkının verilmesinin esas olduğunu söylemiştik. Siz her zaman, 'bizim yoğurt yeyişimiz budur' dersiniz" dedi. Bunun üzerine Başkan Kocaoğlu, "Sonuca gel sonuca. Benim hikayemi anlatma. Benim hikayem çok derin" karşılığını verdi. Ortamın gerilmesi sonrasında konuşmasına devam eden Kökoğuz, "Bana ayar vermeyin" deyince Kocaoğlu bu kez, "Benim yoğurt yeyişimden sana ne kardeşim" dedi. Kökoğuz ise şunları söyledi:

"Siz burada beni memurunuz mu zannediyorsunuz? Vatandaşın hakkını yiyorsunuz. Vatandaş hakkını istiyor. Siz vermiyorsunuz. Haklı olarak dava açacak. Belediyenizde 50-60 tane avukat var. Vatandaşın 5 bin 800 lira alacağı var siz ödemiyorsunuz, sonra 17 bin lira ceza oluyor. Bu İzmir Büyükşehir Belediyesine yakışıyor mu? Lütfen zamanında emekçinin hakkını verin. İzmir Büyükşehir Belediyesinin giderlerine baktığınızda Akdemir Plaza'ya 14 milyon para ödediniz. İki göz iki çeşme ağlayacağınıza bina yapın. Siz 16 milyona 5 yıllık kira ödüyorsunuz. Siz belediyenin giderlerini artırıyorsunuz. Santral garajlar ödemesi gerekeni ödemiyormuş. Bunun dedikodusu çoğaldı İzmir'de."

Kocaoğlu da Kökoğuz'a, "Biz İzmir'i dedikodulara göre yönetmiyoruz" yanıtını verdi. Kökoğuz da sözlerini, "O zaman açıklayın" diyerek sonlandırdı. Bunun üzerine yeniden söz alan Kocaoğlu, "Kimsenin hakkını yememiz söz konusu değil. Burası bir devlet kurumudur. Yargı neye karar verirse kurum onu yapar. Kurumun ödeyebileceği şeyler bellidir. Çelişkili olan konular yargıda çözülür. O zaman Adalet Bakanlığı niye var? Sen öyle uzatırsan konuyu hakim, savcı niye var? Konu derinlere gider. Biz işimize bakalım" açıklamasını yaptı.

"Belediyelerin ruhsata aykırı yerleri var"

AK Partili Çağlar Haspolat da toplantıda imar affı üzerinden açıklamalarda bulundu. Haspolat, "Bu imar barış vatandaş tarafından benimsendi. Belediyelerin de ruhsata aykırı yerleri var. Bayraklı Belediyesinin yeşil alan üzerine yaptığı kafe var" dedi. Haspolat'a cevap veren Kocaoğlu, "O da onu yasallaştırır. Nasıl olsa kanun çıktı. Sadece Bayraklı Belediyesinde mi var? Burası İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi. Burada yerel yönetimlerin sorunlarıyla konuyu hiç dağıtmayalım. İmar affı 34 sene sonra çıkmıştır. Vatandaş 34 senede ne yaptıysa onu temizleyecek. Kuralları da bellidir" açıklamasında bulundu.

Haspolat bunun üzerine, "İzmir Büyükşehir Belediyesinin de imara aykırı binası var mı? Varsa müracaat etti mi?" diye sordu. Kocaoğlu da, "Merak mı ettin? Benim zamanımda yok" cevabını verdi. Haspolat, "İlçe belediyeleri bir an önce müracaat etsin. Eskilerden varsa biz de düzeltelim" dedi.

"Bir milat belirlemeden bu iş olmaz"

Kocaoğlu, imar affıyla ilgili şöyle konuştu:

"Bir milat belirlenmeden bu iş olmaz. Uydu var, tapu kadastro var. Bir milat belirleyin. Şu tarihten itibaren geçerlidir diyor ya o fotoğrafları 6 aydan 6 aya yeni fotoğrafla çakıştırıp takip etmedikten sonra yeni dönemde de af olacaktır. Af doğrudur. Sistem tıkanmıştır, belediyeler çıkarmıştır. Herkes top yuvarlıyor. Milletin evinin yarısını mı yıkacak? Hepimiz top yuvarlıyoruz. Birbirimizi idare ediyoruz. Milat belirlenmeden yapılan af daha büyük hataları peşi sıra getirecektir."

Kocaoğlu'na tepki gösteren Kökoğuz, "Her zaman yaptığınız gibi yine adres şaşırtıyorsunuz. Hava fotoğraflarını kim çekecek? İzmir'de İzmir Büyükşehir Belediyesi yapacak. 'Bakanlık yapsın' diyorsunuz" deyince Kocaoğlu bu kez, "Konu İzmir Büyükşehir Belediyesi değildir. Devlet erkinin devreye girmesidir" cevabını verdi. CHP'li Meclis Üyesi Fahrettin Arındı ise, "Bayraklı Belediyesinde kaçak bir yer yoktur. Çağlar Haspolat kardeşim beynini ara sıra İrlandalılara kiraya veriyor, onların ağzıyla konuşuyor" diye konuştu.

AK Parti'den İZSU'nun kredisine ret

Belediye meclis toplantısının ardından İZSU Genel Kurulu oturumu yapıldı. İZSU'nun borçlanmasına ilişkin gündeme gelen önergeye ilişkin konuşan AK Partili Kökoğuz, "İZSU belediyemizin içinde tek kar eden kuruluş. Buna rağmen 50 milyon euro borçlanması gereksizdir. Siz suya zam yapmayı düşünüyorsunuz. Tabii borç nasıl ödenecek? Bazı CHP'li belediye başkanları birkaç gün önce su bedava yapılsın dedi. Siz kredi çekmek istiyorsunuz. Biz kesinlikle vatandaşın geleceğine ipotek altına almamak için buna ret vereceğiz. İZSU kendi yağıyla kavrulan bir kuruluştur" dedi.

Suya yüzde 5 zam geldi

Ayrıca kentteki su tarifesine ilişkin değişiklik de İZSU oturumunda masaya yatırıldı. Yeni fiyat tarifesine göre konutlarda 0-20 metreküp arası suyun metreküpü 3.06 TL'den 3.21 TL'ye yükselirken, 21 ve üzeri harcamada 6.81 TL'den 7.15 TL'ye yükseldi. Konut dışı kademesiz tarife ise 7.02 TL'den 7.38 TL'ye yükseldi. Resmi daire kademesiz 4.58 TL'den 4.81 TL'ye, park ve mezarlık kademesiz 3.78 TL'den 3.97 TL'ye, organize sanayi kademesiz 4.76 TL'den, 5.00 TL'ye, NATO ve elçilik kademesiz 7.22 TL'den 7.58 TL'ye, eski köyler kademesiz 0.77 TL'den 0.81 TL'ye, ilçe tarımsal ve hayvan sulama 0-20 metreküp arası 1.53 TL'den 1.60 TL'ye, 21 ve üzeri ise 3.06 TL'den 3.21 TL'ye, belde tarımsal hayvan ve sulama kademesiz 1.53 TL'den 1.60 TL'ye, eski köyler tarımsal ve hayvan sulama kademesiz 0.77 TL'den 0.81 TL'ye, şehit-gazi aboneleri 0-20 metreküp arası 1.53 TL'den 1.60 TL'ye yükseltilirken, 21 ve üzeri ise 3.41 TL'den 3.58 TL'ye yükseldi. Engelli aboneler için de 0-20 metreküp arası 1.53 TL'den 1.60 TL'ye çıkarken, 21 ve üzeri ise 6.81 TL'den 7.15 TL'ye yükseldi. Kuyu atıksu konut 0-20 metreküp arası 1.52 TL'den 1.60 TL'ye, 21 üzeri ise 3.40 TL'den 3.57 TL'ye arttı. Kuyu atıksu konut dışı kademesiz 3.51 TL'den 3.68 TL'ye, kuyu atık su resmi daire kademesiz 2.29 TL'den 2.40 TL'ye yükseltilirken, kuyu atık su sanayi kademesiz 0.50 dolar artı KDV olarak uygulanırken, yeni yönetmeliğe göre TL şeklinde belirlendi. Buna göre kuyu atık su sanayi kademesi bedeli 2.27 TL oldu. K.Ö.P kademesiz 1.90 TL'den 2.00 TL'ye, belde belediye aboneleri kademesiz 1.53 TL'den 1.60 TL'ye yükseltildi. Konut dışı ham su ise 5.26 TL'den 5.52 TL'ye yükseltildi. Bu rakamlar dikkate alındığında İzmir'de kullanılan suyun fiyatına 1 Ağustos itibariyle yüzde 5 zam geldiği belirtildi. AK Parti Grubu karar karşısında ret oyu kullandı.