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İş makinesi elektrik tellerine temas etti, operatör yaralandı
Bayburt'ta iş makinesinin elektrik tellerine temas etmesi sonucu operatör yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Bayburt Üniversitesi Baberti Külliyesi'nde operatör Eyüp Abdullah Açıksöz iş makinesiyle çalıştığı esnada aracın kepçesi elektrik hattına temas etti. Bir anda elektrik akımına kapılan Açıksöz yaralandı. Yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Bayburt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Emniyet ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı.
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