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Kontrolden çıkan otomobil bariyerlerin üzerine çıktı
Bilecik'te sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil, bariyerlerin üzerine çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Osmaneli-Bilecik karayolunda seyreden Ercan Kalaycı yönetimindeki 09 U 4088 plakalı otomobil, Gülümbe rampalarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bariyerlerin üzerine çıktı. Kazadan sürücü burnu dahi kanamadan kurtulurken, bariyerlerin üzerindeki otomobil vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Aracın hasar gördüğü kazayla ilgili trafik ekipleri inceleme başlattı.
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