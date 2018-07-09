Hayvanat bahçesi sakinleri 'buzlu kokteyl' ile serinliyor

Gaziantep Hayvanat Bahçesi sakinleri, bunaltıcı yaz sıcaklarında etli ve meyveli buz kokteyli ile serinliyor.

Alan genişliği ve tür sayısı bakımından Türkiye'de ilk, Avrupa'da ikinci, dünyada dördüncü sırada bulunan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ndeki hayvanların sıcaktan etkilenmesini en aza indirmek için çeşitli önlemler alınıyor.

Hayvanat bahçesindeki kaplan, aslan, leopar, puma ve jaguar gibi yırtıcı hayvanlar buzlu et kokteyli, ayılar ise karpuz, elma, portakal, kivi, çilek, muz ve üzümden oluşan buzlu meyve kokteyli ile serinletiliyor.

Başta develer ve zebralar olmak üzere hayvanlar, günün belirli saatlerinde hortumla ıslatılıyor. Bu sayede serinleyen hayvanlar, ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havaların ısınmasıyla bahçelerindeki bazı hayvanların serinlemeye ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Hayvanların da sıcak havalardan ciddi derece etkilendiklerini ifade eden Özsöyler, şunları kaydetti:

"Kentimizde hava sıcaklığı bazı saatlerde 40 dereceye kadar çıkıyor. Bu saatlerde hayvanlar barınaklarında bulunan havuzlara girerek serinlemeye çalışıyor. Bunun yanı sıra hayvanlara buzlu meyve ve et kokteyli veriyoruz. Meyve kokteylini özellikle ayılara kendilerine dondurulmuş halde eriyoruz. Bu şekilde hem serinliyor hem de karınlarını doyuruyorlar. Yırtıcılara ise et kokteyli veriyoruz. Etleri derin dondurucuda dondurup öyle servis ediyoruz. Böylece hayvanlar hem serinliyor hem de gıdalarını almış oluyorlar. Bunun yanı sıra gelen ziyaretçilere görsel bir şölen sunuyor, bu da ziyaretçilerin hoşuna gidiyor."