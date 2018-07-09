|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bir otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti. Kazada aracın sürücüsü ve araçtaki 2 kişi de yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Korkuteli ilçesi Kayabaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Korkuteli istikametinden Fethiye ilçesi istikametine seyreden Uğur T. idaresindeki 06 BJ 425 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yürüyen Hasan Akbulut'a (17) çarptı. Kazada genç olay yerinde yaşamını yitirirken, araç sürücüsü Uğur T. ve araçtaki 2 kişi hafif yaralandı. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.
Bu haber 975 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini beğendiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI