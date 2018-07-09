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Çavuşoğlu, yeniden Dışişleri bakanı oldu

Halen Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten Mevlüt Çavuşoğlu üçüncü kez bu göreve getirildi.
09 Temmuz 2018 22:56
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Çavuşoğlu, yeniden Dışişleri bakanı oldu

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk Dışişleri Bakanı unvanına sahip olan Çavuşoğlu, 5 Şubat 1968'de Antalya'nın Alanya ilçesinde doğdu.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden 1988 yılında Uluslararası İlişkiler lisans derecesi alan Çavuşoğlu, 1991 yılında New York Long Island Üniversitesinde ekonomi alanında yüksek lisansını ve 1993'te Ankara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Araştırma ve Uygulama Merkezinde "Avrupa Birliği Uzmanlığı Programı"nı tamamladı.

Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde 1993 yılında özel öğrenci olarak doktora programına başlayan Çavuşoğlu, Jean Monnet bursuyla 1993-1995 yılları arasında London School of Economics'de (LSE) doktora çalışmasına devam etti.

AK Parti Kurucu Üyesi olan Çavuşoğlu, 22, 23. ve 24. dönem Antalya Milletvekilliği yaptı. Ocak-Aralık 2013 döneminde AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Çavuşoğlu, TBMM Türkiye-ABD ve Türkiye-Japonya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı yaptı.

Mevlüt Çavuşoğlu, 2003-2014 yılları arasında Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde (AKPM) Başkan Yardımcılığı, Türk Delegasyonu Başkanlığı, Göç, Mülteciler ve Nüfus Komitesi Başkanlığı, Göç Alt Komitesi Başkanlığı, Turizm Kalkınma Alt Komitesi Başkanlığı, Denetim Komitesi, Ekonomik İşler ve Kalkınma Komitesi, Hukuk İşleri ve İnsan Hakları Komitesi, Siyasi İşler ve Demokrasi Komitesi üyelikleri gibi çeşitli görevlerde bulundu. Çavuşoğlu, aynı zamanda Avrupa Demokratik Grup Başkan Yardımcılığı ve Sözcülüğü görevlerini de üstlendi.

Bakan Çavuşoğlu, 2010-2012 yılları arasında AKPM Başkanlığına seçilerek bu görevi üstlenen ilk Türk Parlamenter oldu. AKPM Onursal Başkanı unvanı da taşıyan Çavuşoğlu, 27 Ocak 2012-31 Ocak 2014 tarihleri arasında Venedik Komisyonunda AKPM'yi temsil etti. Çavuşoğlu, AKPM'deki görevlerinin yanı sıra 2007-2010 yılları arasında Avrupa Güvenlik ve Savunma Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanlığı görevini yürüttü.

Çavuşoğlu, 26 Aralık 2013-29 Ağustos 2014 tarihleri arasında Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci olarak görev yaptı.

29 Ağustos 2014-30 Ağustos 2015 tarihleri arasında 62. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Çavuşoğlu, 64. ve 65. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin Dışişleri Bakanı olarak yeniden atandı.

İngilizce, Almanca ve Japonca bilen Mevlüt Çavuşoğlu, evli ve bir çocuk babası.
Anadolu Ajansı
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