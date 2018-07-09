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Yeni kabinede Aydınlı bakan

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesinde eski Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç'un kızı Zehra Zümrüt Selçuk, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı oldu.
09 Temmuz 2018 23:26
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Yeni kabinede Aydınlı bakan

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesinde Zehra Zümrüt Selçuk, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı oldu. Bir zamanlar her dönem bakan çıkaran Aydın, Yüksel Yalova'dan sonra bakan çıkaramamış ve 2005 yılında Atilla Koç Kültür ve Turizm Bakanı olarak atanmıştı. 2007'den sonra bakan çıkarmayan Aydın, yaklaşık 11 yıl aradan sonra Atilla Koç'un kızı Zehra Zümrüt'ün Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı olarak atanması ile yeniden bakana kavuştu.

Yeni kabinenin açıklanması öncesi Atilla Koç, kızının isminin bakan listesinde anılmasını 'Hayırlı olsun' sözleri ile değerlendirdi. Öte yanda Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, listede Aydınlı Zehra Zümrüt Selçuk'un isminin yer almasının sevindirici olduğunu belirterek, "Aydın ilimize hayırlı olsun. Bu haber bizler için çok sevindirici bir durum. İnşallah bakanımız Aydın'a hayırlı uğurlu olur. Aydın'ın buna çok ihtiyacı vardı" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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