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'Ekonomi idaresi kaptan köşküne çıktı'

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde ekonomiyle ilgili yapılan atamaların iş dünyasına güven verdiğini belirterek, "Bu isimlere bakarak ekonomi idaresinin kaptan köşküne çıktığını söyleyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.
09 Temmuz 2018 23:34
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'Ekonomi idaresi kaptan köşküne çıktı'

İTO Başkanı Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, bugün yemin ederek göreve başlayan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ederek, onun başkanlığındaki kabine üyelerine de başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin politik hayatında yeni bir dönemin başladığını vurgulayan Avdagiç, "Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ndeki teknik hakimiyetinin Türkiye'ye kazanç olarak yansıyacağına eminim. Bana göre bunun ilk işareti de ekonomiyle ilgili bakanlıklara yapılan atamalarla kendini gösterdi. Ekonomiyle ilgili yapılan atamalar, iş dünyası olarak bize güven verdi. Bu isimlere bakarak ekonomi idaresinin kaptan köşküne çıktığını söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Şekib Avdagiç, kabinede iş dünyasını yakından tanıyan isimlerin bulunmasının, hem iş alemi hem de Türkiye ekonomisi için büyük kazanım olduğuna işaret etti.

- "Yeni kabine Türkiye'yi 2023 yılı hedefine taşıyacak"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ise Türkiye'nin yeni sisteme bugün resmen geçtiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bu yeni dönem tüm ülkemiz için hayırlı olsun. Artık çok farklı bir yönetim, farklı bir hükümet anlayışı göreceğiz. Cumhurbaşkanımız liderliğinde, ülkemizi 2023 hedeflerine taşıyacak kadrolar artık belli oldu. Göreve gelen bakanlarımızın, hem hizmet hem de koordinasyon konusunda son derece başarılı olacaklarına yürekten inanıyoruz. Yine özel sektör kökenli bakanlarımız, firmalarımızı çok daha iyi anlayacak, taleplerimizi çok daha isabetli bir şekilde değerlendirecek. Nice ekonomik ve ticari başarılar bizi bekliyor."

Gülle, TİM olarak yeni sistemde, Ekonomi Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın birleşmesi ile oluşturulan Ticaret Bakanlığı ile birlikte çalışacaklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte artık bürokratik işlemlerin hız kazanmasının, hükümetin karar alma mekanizmalarının da daha hızlı ve etkin bir şekilde işlemesinin en önemli avantajlar olduğuna dikkati çeken Gülle, "Bu sayede ülkemizin ekonomik kalkınma süreci de güçlü bir şekilde devam edecek. Yeni sistemimizin ilk kabinesinde yer alan bakanlarımıza tüm ihracatçılarımız adına başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye ihracat ailesinin, son dönemlerde gerçekleştirdiği sürekli ihracat artışlarıyla ülke için de moral kaynağı olduğunu ifade eden Gülle, şu yorumu yaptı:

"Bugüne kadar bizlerden desteğini esirgemeyen, tüm sorunlarımızın çözümünde yanımızda olan ve vizyonuyla ihracatçının cesaretini arttıran sayın Bakanımız Nihat Zeybekci'ye ihracat camiası adına şükranlarımızı sunarız. Ticaret Bakanlığı görevine gelerek Türkiye'nin hem iç hem de dış ticaret gemisinin kaptanlığı görevini yürütecek olan sayın Ruhsar Pekcan'ın da ülkemizin ticaret erbabının ve ihracatçılarının sorunlarına çözüm bularak, onların küresel rekabette daha güçlü konuma gelmelerine destek olacağına hiçbir kuşkumuz yok."

İsmail Gülle, 2017'de 71 bin firmanın ihracat yaptığı bilgisini vererek, "Bu firmalarımızın tamamına yakını aynı zamanda iç piyasada da faaliyet gösteriyor. İki bakanlığın tek elde toplanması, bu anlamda bizler için son derece olumlu bir gelişme. Önümüzdeki süreçte artık belirsizliklerin son bulmasıyla birlikte, ülkemizde siyasi istikrarın sağlanması neticesinde ekonomik istikrarın da sağlanarak Türkiye'nin ekonomik sıçrayışının çok daha güçleneceğine inanıyoruz. Bu yıl için hedeflediğimiz 170 milyar dolar üstü ihracat hedefimize emin adımlarla ilerleyeceğiz." görüşünü dile getirdi.
Anadolu Ajansı
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