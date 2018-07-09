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Bakan olan 4 isim istifa edecek

Kabinede yer alan 4 isim istifa edecek. 16 Nisan 2017'de kabul edilen Anayasa'ya göre Meclis'ten Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın istifa etmesi gerekiyor
09 Temmuz 2018 23:47
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Bakan olan 4 isim istifa edecek

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis'te yemin etmesiyle birlikte parlamenter sistem sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni kabineyi açıkladı.

16 Nisan 2017'de kabul edilen Anayasa'ya göre milletvekilleri bakan olamıyor. Bu 4 isim 24 Haziran'da miletvekili seçildi. Buna göre bu 4 ismin kabinede yer almaları için milletvekilliğinden istifa etmeleri gerekiyor. Mecliste 293 koltuğu bulunan AK Parti'nin buna göre koltuk sayısı 289'a düştü.

Meclis'ten istifa edecek olan isimler ise şöyle:

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak

Bu isimler önceki kabinede de yer alan isimler oldu.
İhlas Haber Ajansı
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