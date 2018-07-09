|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Bakan olan 4 isim istifa edecek
Kabinede yer alan 4 isim istifa edecek. 16 Nisan 2017'de kabul edilen Anayasa'ya göre Meclis'ten Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın istifa etmesi gerekiyor
Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis'te yemin etmesiyle birlikte parlamenter sistem sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni kabineyi açıkladı.
16 Nisan 2017'de kabul edilen Anayasa'ya göre milletvekilleri bakan olamıyor. Bu 4 isim 24 Haziran'da miletvekili seçildi. Buna göre bu 4 ismin kabinede yer almaları için milletvekilliğinden istifa etmeleri gerekiyor. Mecliste 293 koltuğu bulunan AK Parti'nin buna göre koltuk sayısı 289'a düştü.
Meclis'ten istifa edecek olan isimler ise şöyle:
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak
Bu isimler önceki kabinede de yer alan isimler oldu.
Bu haber 12,540 defa okundu. 3 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini beğendiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI