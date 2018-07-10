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10 Temmuz 2018'den önemli gündem başlıkları
10 Temmuz 2018 00:05
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10 Temmuz 2018'den önemli gündem başlıkları

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'ndan Azerbaycan'a hareket edecek.

(Ankara/09.00)

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk resmi ziyaretlerini Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gerçekleştirecek.

- Azerbaycan'da Şehitler Hıyabanı ve Türk Şehitliği'ni ziyaret edecek Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Zagulba Sarayı'nda resmi törenle karşılanacak. Erdoğan ve Aliyev, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

- Erdoğan, Lefkoşa Atatürk Anıtı'na çelenk bırakacak, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılanacak. Baş başa görüşme gerçekleştirecek ve çalışma yemeğinde bir araya gelecek Erdoğan ve Akıncı, ortak basın toplantısı gerçekleştirecek.

(Bakü/Lefkoşa)

2- TBMM Genel Kurulunda cumhurbaşkanı yardımcısı ile bakanların ant içme töreni düzenlenecek.

(TBMM/15.00)

3- Tekirdağ'daki tren kazasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülecek FETÖ darbe girişimi davalarını takip edecek, basın açıklaması yapacak.

(Ankara/10.00)

EKONOMİ

1- Hazine, 2, 7 ve 10 yıl vadeli tahvil ihaleleri düzenleyecek.

(Ankara)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "AB-NATO iş birliğine dair ortak bildiri" imzalayacak.

(Brüksel)

2- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 11-12 Temmuz'daki NATO Zirvesi öncesi merkez karargahta basın toplantısı düzenleyecek.

(Brüksel)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukası altında bulunan bölgelerdeki durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus)

GÜNCEL

1- Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 10'u tutuklu 85 sanığın yargılanmasına, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

2- FETÖ davaları

- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 460 kişinin yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 sanığın yargılandığı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahında meydana gelen olaylara ilişkin 243 kişi hakkında açılan davanın görülmesine Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Sakarya'da FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin 86'sı tutuklu 222 sanığın 2. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanmasına devam edilecek.

(Sakarya/09.30)

- Darbe girişimine ilişkin gözaltına alınan ilk isim olan, çantasında "sıkıyönetim atama listeleri" ve "yeni yapılanma" dokümanı ele geçirilen eski Bursa Jandarma Alay Komutanı Albay Yurdakul Akkuş ile 15 sanığın yargılandığı dava 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(Bursa/10.00)

SPOR

1- Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa ile Belçika yarı finalde karşı karşıya gelecek.

(Saint Petersburg/21.00)

2- Spor Toto 1. Lig'de 2018-2019 sezonu fikstür çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapılacak.

(İstanbul/15.30)
Anadolu Ajansı
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