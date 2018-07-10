MEB Teşkilat Kanunu büyük oranda yürürlükten kaldırıldı

9 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 703 sayılı KHK ile 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat Kanunu büyük oranda yürürlükten kaldırıldı.

703 sayılı KHK'nın 22. maddesinin g bendi şu şekildedir:

"g) 1 ila 12 nci maddeleri, 14 ila 22 nci maddeleri, 23 üncü maddesinin birinci fıkrası, 24 ila 30 uncu maddeleri, 31 inci maddenin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları, 32 ila 36 nci maddeleri, 37 nci maddesinin birinci, ikinci ve onbirinci fıkraları, 38 ila 41 inci maddeleri, 44 üncü maddesi, ek 1 inci maddesinin birinci, ikinci, dördüncü fıkraları, ek 2 nci ve ek 3 üncü maddeleri, ek 6 ncı maddesi, geçici 1 ila 15 inci maddeleri ile eki (1) sayılı cetvel yürürlükten kaldırılmıştır. "

DEĞERLENDİRME

44 maddeden oluşan MEB Teşkilat Kanunun üç veya dört maddesi dışında diğer tüm maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Sadece;

- Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü'nün görevlerini düzenleyen 13. madde,

- Yurtdışında okuyanlar ve çalışma izni bulunanların yurtdışında sözleşmeli öğretmen olarak çalıştırılmasını düzenleyen 31. maddenin 5. fıkrası,

- Öğretmenlerin Bakanlıkça belirlenen hizmet bölge veya alanlarında en az üç eğitim öğretim yılı görev yapmasının esas olduğunu, özür durumundan yer değiştiremeyen kadrolu öğretmenlerin aylıksız izinli sayılmasını, okul müdürlerinin 4 yıllığına görevlendirilmesini düzenleyen 37. madde,

- Özel eğitim giderlerini düzenleyen 43. madde

- Sözleşmeli öremenlerin 4+2 göçrev süresini düzenleyen ek 4. maddesi,

yürürlükten kaldırılmamıştır .

MEB Teşkilat Kanunu büyük oranda yürürlükten kaldırıldığı için, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yeni düzenleme yapılacaktır.