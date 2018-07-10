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ETS, Medipol, Maya Okulları ve BİM'in sahipleri Bakan oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabine listesinde özel sektörde önemli projeleri başarmış kişiler yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 kişilik yeni kabineyi açıkladı.
Teknokrat ağırlıklı kabinede, özel sektörde önemli şirketler kuran ve yöneten isimler de yer aldı.
İŞTE BAKAN YAPILAN ÖNEMLİ ŞİRKET SAHİLERİ VE CEO'LAR...
ETS Tur'un sahibi Mehmet Ersoy Kültür ve Turizm Bakanı oldu. Ersoy son olarak 2017 yılında odamax.com'u hayata geçirmişti.
Maya Okullarının sahibi, TED Üniversitesinin kuruluşunda çalışan, eğitim siyaseti kuruluşu TEDMEM Direktörü olan Ziya Selçuk Milli Eğitim Bakanı oldu. Selçuk daha önce Bakanlıkta Talim ve Terbiye Kurul Başkanlığı yapmıştı.
Medipol hastanesi ve İstanbul Medipol Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı dr. Fahrettin Koca Sağlık Bakanı oldu
Türkcell ve BİM Yönetim Kurulu üyesi Bekir Pakdemirli Tarım ve Orman Bakanı oldu
Karon Mühendislik CEO'su, Ruhsar Pekcan Ticaret Bakanı oldu
Kuzey Marmara Otoyolu inşaatını üstlenen konsorsiyomun CEO'su Cahit Turan Ulaştırma Bakanı oldu. Turan daha önce Karayolları Genel Müdürlüğü görevinde bulunmuştu.
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