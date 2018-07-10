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703 sayılı KHK'ya dair tespitlerinizi bize yazın
703 sayılı KHK ile 233 maddede düzenleme yapıldı.
9 Temmuz 2018 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 703 sayılı KHK ile 233 maddede düzenleme yapıldı.
Yayımlanan KHK tam 143 sayfadır.
Memurlar.net, 703 sayılı KHK'da yaptığımız inceleme sonucunda yaptığımız tespitleri dün yayınlamıştık. Tıklayınız.
KHK çok büyük çaplı olduğu için bazı konular gözümüzden kaçmış olabilir.
Bu nedenle, üyelerimiz, KHK özelinde fark ettikleri önemli değişiklikleri, bizlere 0 532 540 0 590 nolu memurlar.net Whatsapp hattına bildirebilir.
Bu haber 29,540 defa okundu. 16 Yorum yapıldı
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