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2018 \ 703 sayılı KHK Düzenlemeleri

İdari hakim olabilme şartlarında değişiklik

703 sayılı KHK ile idari hakim olabilme şartlarında değişikliğe gidildi.
10 Temmuz 2018 08:30
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İdari hakim olabilme şartlarında değişiklik

9 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 703 sayılı KHK ile idari hakim olabilme şartlarında değişikliğe gidildi.

Daha önceki düzenlemede, İİBF mezunlarına yüzde 20 oranında kontenjan ayrılmışken, bu özel düzenleme kaldırılmıştır. Yeni düzenlemeye göre, Bakanlık ihtiyaç durumuna göre kendi belirleyeceği hukuk dışındaki başka bir alandan da alım yapabilecektir.

İşte 703 sayılı KHK'da yer alan hüküm:

MADDE 136- 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun;

a) 8 inci maddesinin (c) bendinin ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"İdari yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'de hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak ya da bakanlığın ihtiyaç durumuna göre belirleyeceği diğer alanlarda en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlanndan mezun olmak,"

Eski düzenleme yapılan maddenin eski hali:

c) Adli yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak,

İdari yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'de hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, hukuk fakültesinden mezun olanlar dışından alınacak adaylar bakımından, her dönemde alınacak aday sayısının yüzde yirmisini geçmemek üzere ihtiyaç oranında, hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak,
Memurlar.Net - Özel

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