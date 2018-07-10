|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Gençlik Bakanlığı Yurt Yönetim Personeli sözlü sınav sonuçlarını açıkladı
Gençlik Bakanlığı Yurt Yönetim Personeli sözlü sınav sonuçlarını açıkladı
Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklama
04-13 Haziran 2018 tarihleri arasında yapılan Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli sözlü sınav sonuçları http://basvuru.gsb.gov.tr adresinde yer almaktadır.
Bu ilan tebliğ niteliğinde olup, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Sözlü sınav neticesinde asıl sırada başarılı olarak göreve başlamaya hak kazananlara ilişkin duyuru www.yurtkur.gsb.gov.tr adresinde yer almaktadır.
İlanen duyurulur.
Bu haber 1,388 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini beğendiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI