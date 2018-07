DSİ Teşkilat Kanununun bir çok maddesi yürürlükten kaldırıldı

703 sayılı KHK ile 6200 sayılı Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun bir çok maddesi yürürlükten kaldırıldı.

703 sayılı KHK'da yer alan hüküm şu şekildedir:

MADDE 69- 18/12/1953 tarihli ve 6200 sayılı Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun;

a) Adı "Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünce Yürütülen Hizmetler Hakkında Kanun" şeklinde değiştirilmiştir.

b) 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "Genel Müdürlükçe tespit ve Bayındırlık ve Iskan Bakanlığının teklifi üzerine Başbakanın" ibaresi "Cumhurbaşkanının" şeklinde, (b) bendinde yer alan "Umum Müdürlükçe tesbit olunup Bayındırlık Vekaletinin teklifi üzerine İcra, Vekilleri Heyetince" ibaresi "Cumhurbaşkanınca" şeklinde ve (c) bendinde yer alan "Genel Müdürlükçe tespit ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığının teklifi üzerine Başbakanlıkça" ibaresi "Cumhurbaşkanınca" şeklinde değiştirilmiştir.

c) 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan "Başbakanın" ibaresi "Cumhurbaşkanının" şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 28 inci maddesinde yer alan "Maliye Tarım ve Bayındırlık Vekaletlerince müştereken hazırlanır ve icra Vekilleri Heyetince" ibaresi "Cumhurbaşkanınca" şeklinde değiştirilmiştir.

d) 29 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Maliye ve Tarım Vekaletlerinin mütalaası alınarak Bayındırlık Vekaletinin teklifi üzerine İcra Vekilleri Heyetince" ibaresi "Cumhurbaşkanınca" şeklinde ve "Hükümet" ibaresi "Cumhurbaşkanı" şeklinde değiştirilmiştir.

e) 34 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Bayındırlık Vekaletince tanzim ve İcra Vekilleri Heyetince" ibaresi "Cumhurbaşkanınca" şeklinde değiştirilmiştir.

f) 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanı" şeklinde değiştirilmiştir.

g) Ek 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "bağlı olduğu Bakanlığın talebi ve Bakanlar Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanı" şeklinde, dördüncü fıkrasında yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanı" şeklinde, onikinci fıkrasında yer alan "DSİ'nin bağlı olduğu Bakanlığın teklifi ile Bakanlar Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanı" şeklinde ve ondördüncü fıkrasında yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanı" şeklinde değiştirilmiştir.

ğ) 1 ila 7 nci, 14 üncü, 18 ila 23 üncü, 37 nci, 38 inci, 39 uncu, 56 ila 58 inci, ek 3 üncü, ek 4 üncü, ek 8 inci, ek 14 üncü, geçici 1 ila geçici 3 üncü ve geçici 5 ila geçici 8 inci ve geçici 10 uncu maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Değerlendirme

69. maddenin özellikle (ğ) bendi önemlidir. (ğ) bendi ile 6200 sayılı DSİ Teşkilat Kanunun, teşkilata dair düzenlemeler yapan bir çok maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. Örneğin yürürlükten kaldırılan 4. madde tüm merkez teşkilatı birimlerini göstermekteydi.

DSİ Teşkilat Kanunu büyük oranda yürürlükten kaldırıldığı için, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yeni düzenleme yapılacaktır.