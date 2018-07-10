DSİ Teşkilat Kanununun bir çok maddesi yürürlükten kaldırıldı

703 sayılı KHK ile 6200 sayılı Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat
ve Görevleri Hakkında Kanunun bir çok maddesi yürürlükten kaldırıldı.
703 sayılı KHK'da yer alan hüküm şu şekildedir:
MADDE 69- 18/12/1953 tarihli ve 6200 sayılı Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünün
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun;
a) Adı "Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünce Yürütülen Hizmetler Hakkında
Kanun" şeklinde değiştirilmiştir.
b) 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "Genel Müdürlükçe
tespit ve Bayındırlık ve Iskan Bakanlığının teklifi üzerine Başbakanın"
ibaresi "Cumhurbaşkanının" şeklinde, (b) bendinde yer alan "Umum
Müdürlükçe tesbit olunup Bayındırlık Vekaletinin teklifi üzerine İcra, Vekilleri
Heyetince" ibaresi "Cumhurbaşkanınca" şeklinde ve (c) bendinde
yer alan "Genel Müdürlükçe tespit ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığının
teklifi üzerine Başbakanlıkça" ibaresi "Cumhurbaşkanınca" şeklinde
değiştirilmiştir.
c) 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan "Başbakanın"
ibaresi "Cumhurbaşkanının" şeklinde değiştirilmiştir.
ç) 28 inci maddesinde yer alan "Maliye Tarım ve Bayındırlık Vekaletlerince
müştereken hazırlanır ve icra Vekilleri Heyetince" ibaresi "Cumhurbaşkanınca"
şeklinde değiştirilmiştir.
d) 29 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Maliye ve Tarım Vekaletlerinin
mütalaası alınarak Bayındırlık Vekaletinin teklifi üzerine İcra Vekilleri Heyetince"
ibaresi "Cumhurbaşkanınca" şeklinde ve "Hükümet" ibaresi
"Cumhurbaşkanı" şeklinde değiştirilmiştir.
e) 34 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Bayındırlık Vekaletince
tanzim ve İcra Vekilleri Heyetince" ibaresi "Cumhurbaşkanınca"
şeklinde değiştirilmiştir.
f) 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan "Bakanlar
Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanı" şeklinde değiştirilmiştir.
g) Ek 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "bağlı olduğu Bakanlığın
talebi ve Bakanlar Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanı" şeklinde,
dördüncü fıkrasında yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanı"
şeklinde, onikinci fıkrasında yer alan "DSİ'nin bağlı olduğu Bakanlığın
teklifi ile Bakanlar Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanı" şeklinde
ve ondördüncü fıkrasında yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanı"
şeklinde değiştirilmiştir.
ğ) 1 ila 7 nci, 14 üncü, 18 ila 23 üncü, 37 nci, 38 inci, 39 uncu, 56
ila 58 inci, ek 3 üncü, ek 4 üncü, ek 8 inci, ek 14 üncü, geçici 1 ila geçici
3 üncü ve geçici 5 ila geçici 8 inci ve geçici 10 uncu maddeleri yürürlükten
kaldırılmıştır.
Değerlendirme
69. maddenin özellikle (ğ) bendi önemlidir. (ğ) bendi ile 6200 sayılı DSİ Teşkilat
Kanunun, teşkilata dair düzenlemeler yapan bir çok maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Örneğin yürürlükten kaldırılan 4. madde tüm merkez teşkilatı birimlerini göstermekteydi.
DSİ Teşkilat Kanunu büyük oranda yürürlükten kaldırıldığı için, Cumhurbaşkanlığı
kararnamesiyle yeni düzenleme yapılacaktır.