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Rektör olabilmek için 3 yıl profesör olarak çalışma şartı kaldırıldı
703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan düzenleme çerçevesinde Rektör atama yetkisi tamamen Cumhurbaşkanına verildi. Rektör olabilmek için profesör olarak üç yıl görev yapma şartı da yasadan kaldırıldı.
Bilindiği üzere, 29 Ekim 2016 tarihinde yayımlanan 676 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile üniversitelerde rektörlük seçimleri kaldırılarak atama yetkisi Cumhurbaşkanına verilmişti.
Söz konusu düzenleme çerçevesinde; Rektör adaylığı için müracaatlar Yükseköğretim Kurulu tarafından alınarak Yükseköğretim Kurulunca belirlenen adaylar Cumhurbaşkanı tarafından atanıyordu. Ayrıca, bir aylık sürede önerilenlerden birisinin atanmaması ve Yükseköğretim Kurulu tarafından, iki hafta içinde yeni adaylar gösterilmemesi halinde Cumhurbaşkanı doğrudan atama yapma yetkisine haizdi.
Ancak, bugün yayımlanan 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede düzenlemeye gidilerek, Yükseköğretim Kurulunun aday gösterme süreci ortadan kaldırıldı. Devlet üniversitelerine Rektör atama yetkisi doğrudan Cumhurbaşkanına verildi. Vakıf üniversitelerinde ise atama mütevelli heyetin teklifi üzerine yapılacak.
Diğer taraftan, rektörlerin 4 (dört) yıllık olan görev süreleri, süresi bitenlerin yeniden atanması ve aynı devlet üniversitesinde iki dönemden fazla rektörlük yapılamayacağına ilişkin düzenlemeler ile Rektör olabilmek için profesör olarak üç yıl görev yapma şartı da yasadan kaldırıldı.
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