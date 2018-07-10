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Hastanede çatışma: 1'i polis toplamda 8 yaralı

İzmir'in Urla ilçesinde, husumetli iki Roman grubu arasında çıkan büyük silahlı kavgada 1'i polis toplamda 8 kişi yaralanırken, çatışmanın etkisiyle ortalık savaş alanına döndü.
10 Temmuz 2018 02:43
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Hastanede çatışma: 1'i polis toplamda 8 yaralı

İzmir'in Urla ilçesinde, husumetli iki Roman grubu arasında çıkan büyük silahlı kavgada 1'i polis toplamda 8 kişi yaralanırken, çatışmanın etkisiyle ortalık savaş alanına döndü.

Edinilen bilgiye göre, olay Urla Devlet Hastanesinde meydana geldi. Roman vatandaşı olduğu öğrenilen iki husumetli grup, birbiriyle hastanede karşılaştı. Ağız dalaşına giren kişiler, daha sonrada Urla ve Seferihisar'dan akrabalarını çağırdı. Çok sayıda kişinin Urla Devlet Hastanesi'ne gelmesiyle silahlı kavga çıktı. Grupların pompalı tüfekle birbirine ateş etmesiyle ortalık adeta savaş alanına döndü. O sırada hastane acil servisinde bulunan insanlar, canını zor kurtararak hemen bölgeden uzaklaştı. Bu sırada kavgaya müdahale eden hastane polisi Hasan Ak olmak üzere toplamda iki gruptan 7 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale acil serviste yapıldı. Bölgeye hemen çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede hemen geniş güvenlik önlemi aldı ve bölgeye şerit çekti. Hastanenin girişine de takviye ekip konuşlandırıldı. Gruplardan kavga eden kişiler ise bölgeden kaçarak uzaklaştı.

Polis memuru hafif yaralı, 2 kişinin durumu ağır

Yaralananlardan polis memuru Hasan Ak'ın ise kolundan hafif yaralandığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ağır yaralı olan 2 kişi ise 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Husumetli gruptan birinin tedavi gören hamile bir hastası ise güvenlik gerekçesiyle İzmir'de bir hastaneye sevk edildi. Bölgeye gelen olay yeri inceleme ekipleri titiz bir çalışma yaparak kovanları ve mermi çekirdeklerini topladı. Kavga sırasında da hafif bir ticari aracın devrildiği görüldü. Araç incelemenin ardından çekici vasıtasıyla kaldırıldı.

Urla Devlet Hastanesi Başhekimi Adıgüzel Demirel, kavganın husumetli iki grup arasında çıktığını söyledi. Kalabalık bir grubun kavgaya tutuştuğunu ifade eden Demirel, 2 kişinin de İzmir'e sevk edildiğini söyledi.

Görgü tanıklarından Yılmaz Özçelik (48), "Silah sesleri geldi. İki kişi gördüm karanlıkta kaçmaya çalışıyorlardı. Arkalarından koşuncaya kadar herhalde dedim hırsız girdi veya kayboldular diye düşündüm. Ben geldim bu tarafa doğru burada kavga vardı. Baya bir silah atıldı. Yaklaşık 15-20 dakika sürdü. Bana bir şey oldu diye fazla yaklaşamadım" dedi.

Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
İhlas Haber Ajansı
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