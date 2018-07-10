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İzmir'de trafik kazası: 1 ölü
İzmir'in Tire ilçesinde aracın çarptığı yaya yaşamını yitirdi
İzmir'in Tire ilçesinde aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Tire - İzmir Karayolu Tire Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında saat 23.00 sıralarında Tire'den İzmir yönüne gitmekte olan A.K. (45) yönetimindeki 35 YIZ 79 plakalı araç, yolun karşısına geçmek isteyen Oğuzhan Doğruöz'e (18) çarptı.
Kazada ağır yaralanan Doğruöz, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Tire Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Sürücü A.K. jandarma tarafından gözaltına alındı.
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