|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Yüzyılın en uzun kanlı ay tutulması
En uzun kanlı ay tutulması 27 Temmuz'da gerçekleşecek
Tutulmanın 1 saat 43 dakika sürmesi ve 21'inci yüzyılın en uzun Ay tutulmasının yaşanması bekleniyor.
Bunun nedeni Ay'ın Dünya'ya en uzak noktalardan birinde konumlanmış olması ve Dünya'nın gölgesinin Ay'ın üzerine normalden çok daha büyük bir alana düşmesi olarak açıklanıyor.
Bu görkemli olayın Afrika'nın doğusu, Ortadoğu, Avrupa ile Asya'nın belirli bölümleriyle Avustralya'da gözlemlenebileceği belirtiliyor.
Bu haber 3,695 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini beğendiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI