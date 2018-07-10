'Türkiye ile güçlü ilişkilerimiz var'

IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani'nin geçen yıl Eylül ayında yapılan tartışmalı referandumdan sonra Türkiye'ye bugün yaptığı ilk ziyareti değerlendiren Hükümet Sözcüsü Sefin Dizayi, "Bazı anlaşmazlıklara rağmen Türkiye ile olan ilişkilerimiz devam ediyor. Türkiye ile köklü ve güçlü ilişkilerimiz var" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Barzani'yi yemin törenine davet etmesinin iki taraf arasındaki anlaşmazlığı sonlandırdığını söyleyen Dizayi, "Ankara ile gerek ekonomik, gerek sosyal tüm alanlardaki ilişkilerimize özen göstermekteyiz" şeklinde konuştu.

IKBY'nin geçen yıl Temmuz ayında düzenlediği tartışmalı referandumun ardından Barzani'nin ilk ziyareti öncesi iki lider geçen hafta telefon görüşmesi yapmıştı. Barzani, Türkiye'yi ziyaret etmek istediğini dile getirmişti.