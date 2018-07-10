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Maduro: Yemin törenine katılmaktan onur duydum
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Twitter paylaşımında, "24 Haziran'daki tarihi seçimde cumhurbaşkanı seçilen Türk halkının lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin törenine katılmaktan onur duydum" dedi
Cumhurbaşkanlığı 'Resmi Geçiş Töreni'ne katılan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, tören sonrası Twitter'dan paylaşım yaptı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çekilen fotoğrafla paylaşım yapan Maduro, "24 Haziran'daki tarihi seçimde cumhurbaşkanı seçilen Türk halkının lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin törenine katılmaktan onur duydum" ifadelerini kullandı.
Gelişini de Twitter'dan duyurmuştu
Maduro, dün "Venezuela'nın dostu ve çok kutuplu yeni dünyanın lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin törenine katılmak üzere Türkiye'ye gidiyorum." paylaşımını yapmıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine yemin törenine katılacağını, Ankara'da birçok ülkenin başbakan ve devlet başkanları, işadamları ve yatırımcılarla görüşmeler yapacağını belirten Maduro, "Venezuela'nın da ait olduğu yeni dünyada, Bolivarcı barış diplomasisi için çok kutuplu ilişkileri güçlendireceğiz. Türkiye'ye gidiyoruz. Tanrı'nın izniyle büyük başarı elde edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.
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