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Ruhsar Pekcan: Sanırım Bakan oldum, herkes öyle diyor

Kabinedeki iki kadın bakandan biri olan Ruhsar Pekcan bakan olduğunu havalimanında öğrendi. Art arda telefonlar alan Pekcan, "Sanırım bakan oldum, herkes öyle diyor ben bilemiyorum. Öğrenmeye gidiyorum." dedi
10 Temmuz 2018 07:30
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Ruhsar Pekcan: Sanırım Bakan oldum, herkes öyle diyor

TBMM'de yemin ederek yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı olarak resmen görevine başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine'si belli oldu. Yeni Kabine'de iki kadın bakan da yer alıyor.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan bakan olduğu haberini havalimanında öğrendi.

"SANIRIM BAKAN OLDUM, HERKES ÖYLE DİYOR"

Konuyla ilgili bir tweet atan gazeteci Kemal Öztürk o anları şöyle duyurdu:

" Havalanında yanımda bir hanımefendi oturuyordu. Bir telefon geldi Cımhurbaşkanlığından çağrılıyorsunuz dendi. Sonra telefon yağdı. Ne oldu dedim, sanırım bakan oldum, herkes öyle diyor ben bilemiyorum. Öğrenmeye gidiyorum dedi. Yeni Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan'dı kendisi"

RUHSAR PEKCAN KİMDİR?

1958 Manisa-Demirci doğumludur. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesi mezunu. Yüksek lisansını da aynı fakültede yaptı.

1981 yılında TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nda başladığı kariyerine, özel sektörde çeşitli firmalarda farklı görevlerin ardından Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyesi olarak devam etti.

2005 yılında altyapı projelerine içmesuyu, sulama, petrol ve doğalgaz boruları, santrallere elektromekanik aksamı temin eden Karon Mühendislik ve Ticaret Ltd. Şti.'ne kurucu ortak olarak katıldı. Halen aynı şirketin Yönetici Müdürü'dür.

Daha önce üç dönem DEİK-Türk Suriye İş Konseyi Başkanlığını yürüttü. Ayrıca, DEİŞ-Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türk-Ürdün İş Konseyi Başkanlığı, Türk-Irak ve Türk-Libya Konseyleri Yürütme Kurulu Üyeliği yaptı. Halen TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcılığı, İTO-IKGK İstanbul Kadın Girişimler Kurulu Üyeliği, ECO-CCI Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, Ticaret ve Sanayi Odaları, Kadın Girişimciler Kurulu Üyeliği görevleri yürütüyor. IWEC 2012 Ödülü sahibidir. IWEC Uluslararası Kadın Girişimciler - IWEC Global Ambasador olarak seçildi. İş ve Meslek Sahibi Kadınlar İstanbul Kulübü kurucu üyesidir.

İngilizce biliyor. Evli ve iki çocuk annesidir.

Kabinede yer alan diğer kadın bakan ise Zehra Zümrüt Selçuk.

ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK KİMDİR?

1979 Ordu doğumludur. Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'nin ardından Bilkent Üniversitesi'nde tam burslu ekonomi lisansı öğrenimi gördü. Amerika'da Michigan Üniversitesi'nde ekonomi doktorasına başladı, TeksasÜniversitesi'nde işletme doktorasına devam ederken, aynı üniversitede muhasebe ve enformasyon yönetimi yüksek lisansı da yaptı.

2003-2007 yılları arasında TeksasÜniversitesi'nde araştırma asistanı, 2007'den itibaren İslam İşbirliği Teşkilatı SESRIC'tekıdemli araştırmacı olarak görev yaptı. Halen SESRIC İstatistik ve Enformasyon Direktörüdür.

Bu kurumdaki çalışmaları sırasında toplumsal cinsiyet, demografi, iş gücü, çok boyutlu yoksulluk ölçümleri, eğitim ve inovasyon, bilgi performans sistemleri, bankacılık ve finans, kalkınma yardımları gibi alanlarda faaliyet yürüttü. Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine yönelik birçok projenin ve kapasite geliştirme programının koordinatörlüğünü yaptı.

Çok sayıda Türkçe ve İngilizce yayını bulunmaktadır. Yerli ve yabancı üniversitelerden dereceler, burslar, sertifikalar almıştır.

KADEM Ankara Temsilciliği ve Denetleme Kurulu Üyeliği, Kadın Birliği Platformu Üyeliği, Satrançla Büyüyorum Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği ve Bilkent Üniversitesi Mezunları Derneği Üyeliği bulunuyor.

İngilizce biliyor. Evlidir.
Memurlar.Net
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