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Ruhsar Pekcan'ın Kıbrıs'taki tarihi projede imzası var
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni sistemin ilk kabinesini açıkladı. Yeni sistemin ilk kabinesinde Ticaret Bakanı olarak Ruhsar Pekcan yer aldı. Ruhsar Pekcan'ın dünyada ilk kez denenen bir yöntemle suyu 66.5 kilometre taşıyarak Kuzey Kıbrıs'a ulaştırılan projede yer alan şirketin kurucu ortaklarından biri olduğu öğrenildi
Yeni kabinede Ruhsar Pekcan Ticaret Bakanı olarak görevlendirildi. Ruhsar Pekcan'ın Kıbrıs'a içmeye suyu taşıyan Karon Mühendislik ve Ticaret Ltd. Şirketi'nin kurucu ortakları arasında yer aldığı öğrenildi.
Türk mühendisleri 2015 yılında dünyada ilk kez denenen bir yöntemle suyu 66.5 kilometre taşıyarak Kuzey Kıbrıs'a ulaştırmıştı.
Asrın projelerinden biri
Asrın Projesi KKTC Su Temin Projesi, Deniz Geçişi İsale Hattı'nın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle açılmıştı.
Projenin 120 yıl ömrü var
Deneyler sayesinde deniz altından KKTC'ye su taşıyacak sisteminin yorulma ömrü 125, sünme ömrü ise bin yıldan fazla olduğu hesaplandı. Borulara takılacak vericiler ve sensörler sayesinde, muhtemel hasarlar önceden tespit edilip, müdahaleler zamanında yapılacak.
Borularda sızıntı ihtimaline karşı tuzluluk sensörleri sürekli işler durumda tutulacak. Hattın deniz tabanına gömülü döşeneceği kıyı geçiş kısımlarında gemiyle tarama yapılarak, hendek açma işlemleri tamamlandı.
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