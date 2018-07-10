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Öncekinde olup, yeni kabinede yer almayan isimler

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yönetim sisteminin ilk kabinesini açıkladı. Kabinede 16 Bakan ve 1 Cumhurbaşkanı yardımcısı yer alırken önceki kabinede yer alan 23 isme ise yer verilmedi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte 26 olan bakanlık sayısı 16'ya indirildi
10 Temmuz 2018 08:00
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Öncekinde olup, yeni kabinede yer almayan isimler

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesi belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kabinede 16 bakan ve 1 cumhurbaşkanı yardımcısı yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte 26'dan 16'ya inen bakanların dağılımı şu şekilde oldu:

YENİ KABİNE

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül

- Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu

- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy

- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

-Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Mustafa Varank

-Tarım ve Orman Bakanlığına Bekir Pakdemirli

- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan

KABİNEDE YER ALMAYAN İSİMLER

Bir önceki kabinede yer alıp yeni kabinede bulunmayan isimler şu şekilde:

Binali Yıldırım, Bekir Bozdağ, Mehmet Şimşek, Fikri Işık, Recep Akdağ, Hakan Çavuşoğlu, Fatma Betül Sayan Kaya, Ömer Çelik, Faruk Özlü, Julide Sarıeroğlu, Mehmet Özhaseki, Nihat Zeybekci, Osman Aşkın Bak, Ahmet Eşref Fakıbaba, Bülent Tüfenkçi, Lütfi Elvan, Numan Kurtulmuş, Naci Ağbal, İsmet Yılmaz, Nurettin Canikli, Veysel Ereoğlu, Ahmet Demircan, Ahmet Arslan.

Yeni Şafak
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