İlaç fiyatlarının tespitine ilişkin usul ve esasları Cumhurbaşkanı belirleyecek

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, HER BAKANA KENDİ EKİBİNİ KURMA FIRSATI TANIMALI! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün açıkladığı yeni kabine genel olarak olumlu olarak karşılandı. Ancak bir çoğu kendi alanında önemli yöneticilik görevlerinde bulunmuş olan Bakanların başarılı olabilmesi için, Bakanlara kendi ekiplerini kurma hakkı tanınmalı...